Toptennisser Novak Djokovic speelt donderdag zijn tweede ronde wedstrijd op de Australian Open tegen Francesco Maestrelli. De jonge Italiaan verwacht dat daarbij de 'meest intense emoties van zijn leven' vrijkomen. Hij bereidt zich voor op een 'ongelooflijk moeilijke partij'.

De nummer 137 van de wereld na zijn zege in de eerste ronde verbijsterd op het nieuws dat hij tegenover Djokovic komt te staan. Hij bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificaties en had nog niet naar de loting gekeken. "Dat doe ik nooit omdat ik bang ben dat ik mezelf onder druk zet als ik zie tegen wie ik de volgende wedstrijd speel."

'Het is bizar'

Toen hij zijn tegenstander uiteindelijk toch te weten kwam was hij vol ongeloof. "Het is bizar om je naam naast die van hem te zien staan in een officiële wedstrijd", zegt Maestrelli. "Het is ongelooflijk emotioneel, echt. Ik heb zo lang van dit soort wedstrijden gedroomd."

Maestrelli maakt in Melbourne zijn debuut op het hoofdtoernooi van een Grand Slam en had er vijf sets voor nodig om zijn eerste partij te winnen. Dat was al een droom die uitkwam voor de 23-jarige. En nu speelt hij ook nog tegen het 38-jarige tennisicoon met 24 grandslamtitels op zijn naam.

'Intense emotie'

"Ik ben heel opgewonden en blij. Ik heb Novak miljoenen keren zien spelen. Ze hebben me gezegd dat ik hem zou kunnen treffen. Het wordt een van de meest intense emoties van mijn leven", zegt de Italiaan over het onderonsje.

Hij hoopt de ontmoeting nog extra glans te kunnen geven. "Ik ga mijn best doen om te winnen. Ik weet dat het ongekend moeilijk is, maar ik ga het proberen. Hij is een van die spelers die eigenlijk geen zwaktes heeft. Het is ongelooflijk moeilijk om je op zo'n wedstrijd voor te bereiden. Ik ga alles geven wat ik heb, maar het wordt enorm zwaar."

