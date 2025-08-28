Daniil Medvedev worstelt de laatste tijd met zijn vorm en met zichzelf. Ook op de US Open ging het weer helemaal mis. De Rus ging tijdens en na zijn verloren eerste ronde volledig uit zijn plaat en dat levert hem een flinke boete op.

2025 is absoluut niet het jaar voor Medvedev. De Russische tennisser, die in 2021 de US Open won, werd op de Australian Open al in de tweede ronde uitgeschakeld en op Roland Garros, Wimbledon en de US Open was het zelfs al in de eerste ronde voorbij. Tijdens zijn partij tegen Benjamin Bonzi in New York was de Rus compleet de weg kwijt. Hij zocht ruzie met alles en iedereen: het publiek, de scheidsrechter – en sloeg uiteindelijk zijn rackets kapot.

Voor dit wangedrag volgt nu de verwachte straf: de Russische tennisser moet een boete van 42.500 dollar (ongeveer 36.500 euro) betalen voor onsportief gedrag. Medvedev kreeg 30.000 dollar boete voor onsportief gedrag en nog eens 12.500 voor het kapotslaan van een racket. Daarmee is hij een groot deel van zijn prijzengeld van 110.000 dollar voor de eerste ronde weer kwijt.

Medvedev ontploft

De reden dat Medvedev zo explosief reageerde, kwam door een fotograaf. Hij liep bij een matchpoint van Bonzi plots het veld op, terwijl dat niet de bedoeling was. Umpire Greg Allensworth onderbrak de wedstrijd en dirigeerde de fotograaf terug naar zijn plek. Ook kende hij door de onderbreking een nieuwe eerste service toe aan Bonzi, terwijl hij die daarvoor miste. Dat was volgens de regels overigens een terechte beslissing.

Daardoor knapte iets bij Medvedev. De Rus stromde naar de stoel van de umpire en riep: "Ben je een man? Waarom tril je? Hij wil naar huis. Hij krijgt betaald per wedstrijd, niet per uur." Ook stimuleerde hij het publiek om te joelen en te fluiten. Uiteindelijk werd er na een onderbreking van zes minuten verder gespeeld. Zonder succes, want na een vijfsetter boog Medvedev het hoofd.

Fotograaf laat van zich horen

De fotograaf die het vuurtje aanwakkerde, heeft bij Daily Mail gereageerd. "Ik ben een slachtoffer en volkomen onschuldig", schreef de freelance journalist, die met advocaten bezig is om zijn accreditatie terug te krijgen. "Dit incident is al uitgegroeid tot een lynchpartij, en hoewel ik onschuldig ben, heb ik er veel onder geleden."

Never seen anything like it at a US Open



Cameraman commits career Seppuku on the court

Medvedev goes medieval and starts a civil war in the stadium

Crowd drops a guillotine on Bonzi's nerves

Medvedev breaks, match plays on.



Can't make it up. pic.twitter.com/EGWgr3yPDU — Death Ca₿ to QE (@DeathCabToQE) August 25, 2025

De journalist beweert dat een beveiliger hem had verteld dat 'de wedstrijd was gestopt' en hem had verzocht het veld op te lopen, waar hij Bonzi zag voorbereiden op zijn tweede service. Zijn beweringen worden door de organisatie tegen gesproken. "De fotograaf had van de beveiliging van de US Open de opdracht gekregen om op zijn plaats te blijven. De fotograaf negeerde deze instructies en betrad op ongepaste wijze het veld tussen de services op matchpoint."

Alles over US Open 2025