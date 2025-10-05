Alexander Zverev heeft na zijn overwinning bij de Shanghai Masters hard uitgehaald naar de manier waarop tennisbanen tegenwoordig worden gemaakt. Volgens de Duitser zijn de ondergronden op de grote toernooien te traag geworden en dat zou vooral in het voordeel zijn van wereldtoppers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz.

Zverev won zijn openingsduel van de Franse qualifier Valentin Royer (6-4, 6-4), maar na afloop ging het nauwelijks over zijn spel. "Ik haat het als alles hetzelfde is", zei hij. "Toernooidirecteuren willen dat Jannik en Carlos overal goed presteren. Tegenwoordig kun je op bijna elke ondergrond hetzelfde spelen. Ik vind dat niet leuk."

De Duitser hekelt dat de verschillen tussen gras, gravel en hardcourt steeds kleiner worden. "Vroeger moest je je echt aanpassen aan de ondergrond. Nu voelt alles hetzelfde. Tennis heeft juist verschillende stijlen nodig", aldus Zverev, die vindt dat de charme van het spel verloren dreigt te gaan.

Roger Federer uit zijn zorgen

De kritiek van Zverev is niet nieuw. Ook Roger Federer liet eerder dit jaar weten dat hij de verschillen tussen toernooien mist. De Zwitser vindt dat het spel minder interessant wordt als overal dezelfde omstandigheden gelden. "We willen dat spelers als Alcaraz en Sinner ook kunnen winnen op razendsnelle banen", zei de 20-voudig Grand Slam-winnaar. "Anders verdwijnt de charme van tennis."

'Wij maken de banen niet'

Sinner reageerde na zijn overwinning in Shanghai kalm op de beschuldigingen. De Italiaan, die Daniel Altmaier met 6-3, 6-3 versloeg, wilde niet ingaan op vermeend voordeel. "Carlos en ik maken de banen niet, dat is niet onze beslissing", reageerde hij koeltjes. "Ik probeer me gewoon aan te passen en zo goed mogelijk te spelen. Elke week voelt toch weer een beetje anders aan."

Toch is er volgens cijfers van de ATP wel iets veranderd. De zogenoemde Court Pace Index, die aangeeft hoe snel een baan speelt, is in Shanghai flink gedaald: van gemiddeld 40 in eerdere jaren naar 32,9 dit seizoen. Dat zorgt voor langere rally’s en minder directe punten.

Discussie verdeelt de tenniswereld

De kritiek van Zverev en Federer wordt gedeeld door meerdere spelers die verlangen naar meer variatie. Anderen, onder wie Sinner en Alcaraz, lijken zich juist op elk type baan moeiteloos staande te houden. Daarmee verdeelt de discussie het tennis: moet de sport terug naar extremere verschillen, of is het juist goed dat de omstandigheden overal vergelijkbaar zijn?