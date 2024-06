Diede de Groot pakt na kort bibbermomentje op Roland Garros vijftiende (!) grandslamtitel op rij

Diede de Groot blijft buitenaards presteren. De rolstoeltennisster pakte zaterdag op Roland Garros alweer haar vijftiende grandslamtitel op rij. Setverlies deerde de Nederlandse niet, die met 4-6 6-2 6-3 won van Zhenzhen Zhu. Het was haar 22ste grandslamzege in haar carrière. Een record.

De hegemonie van de inmiddels 27-jarige De Groot begon in 2020 op het US Open. Op het Amerikaanse hardcourt begon ze haar met haar winning streak. Zaterdag tijdens de finale van Roland Garros was die even in gevaar tegen de Chinese Zhu. Maar De Groot herstelde zich knap van setverlies en knokte zich voor de vierde keer op rij - en de vijfde keer in haar carrière - naar winst op Roland Garros.

Succesvolste rolstoeltennisster aller tijden

Met haar zege op het gravel van Parijs won De Groot dus titel nummer 22. Dat is er eentje meer dan haar grote voorbeeld Esther Vergeer. Die veroverde tussen 2002 en 2012 liefst 21 grandslamtitels. De Groot is haar nu voorbij en kan het record verder aanscherpen.

"Ik ben super trots over deze overwinning", vertelde De Groot na afloop. "Ik denk dat ik het mezelf heel lastig heb gemaakt. Maar toch ben ik trots op deze overwinning en het record. Dat laatste is niet een doel, maar het laat wel zien waar ik toe in staan ben."