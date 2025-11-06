Richard Krajicek onderging eerder dit jaar een zware operatie aan zijn hart, maar inmiddels gaat het weer een stuk beter met de voormalig Wimbledon-kampioen. De Nederlandse tennislegende liet afgelopen week zijn gezicht zien bij een bijzonder evenement en dat vinden oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As erg knap.

Krajicek voelde zich begin dit jaar regelmatig duizelig en na onderzoek bleek dat zijn aortawortel veel te groot was. Om te voorkomen dat die zou gaan scheuren, moest de Wimbledon-kampioen van 1996 een zeldzame operatie ondergaan. Dat leidde tot flink wat stress bij zijn vrouw Daphne Deckers en hun kinderen, maar gelukkig verliep de ingreep succesvol.

Sinds zijn operatie dook Krajicek al op bij de Wimbledon-finale tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Dat was al een goed teken, maar afgelopen weekend werd duidelijk dat het echt weer goed met hem gaat. Krajicek deed mee aan de 11strandentocht en wandelde daar 25 kilometer. Dat was voor een goed doel, want bij het evenement wordt geld opgehaald voor de Hartstichting.

'Zo fijn dat het weer kan'

"In totaal is er 519.000 euro opgehaald, dat is fantastisch", begint Hoog. Van As is dan ook vol lof over de actie van één van de beste Nederlandse tennissers ooit: "Wat goed dat hij dat doet". Haar kompaan is het daarmee eens: "Ja megagoed. Knap, respect voor Richard Krajicek."

Van As denkt dat het voor de voormalig toptennisser een bijzonder moment was: "Zeker als je zo'n zware operatie hebt ondergaan aan je hart. Dat is wel heel eng en dat je dan zo goed herstelt... Dat is voor hem natuurlijk ook een opluchting en zo fijn dat je dat weer kan." Daar is Hoog het helemaal mee eens: "Ja, want ik kan me voorstellen dat het echt even schrikken is als je daar aan geopereerd moet worden.

De actie van Krajicek zorgt voor inspiratie bij Hoog: "Wij zouden ook eens wat meer voor het goede doel moeten rennen. Ik heb dat één keer gedaan en dat geeft veel voldoening."

Zeldzame PEARS-operatie

Het was eerder dit jaar flink schrikken voor Krajicek toen bleek dat zijn aortawortel zo'n 1,4 centimeter te groot was. De doorsnee mag maximaal 4 centimeter zijn, bij Krajicek was hij 5,4 centimeter. Vanwege risico op scheuring werd een zogeheten PEARS-operatie toegepast. Krajicek kreeg een op maat gemaakte prothese om verdere vergroting van zijn aorta te voorkomen. De PEARS-techniek is redelijk zeldzaam en wordt in slechts 41 landen toegepast. Krajicek was pas patiënt nummer 1338.

