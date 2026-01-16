Tennisicoon Roger Federer kijkt enorm uit naar de Australian Open. Het grandslamtoernooi heeft een speciaal plekje in zijn hart en kreeg van hem dan ook de bijnaam 'Happy Slam'. Nu legt hij uit waar de naam vandaan komt.

Federer, zesvoudig winnaar van de Australian Open, is terug in Australië voor een dubbelwedstrijd met Andre Agassi, Lleyton Hewitt en Pat Rafter. Dit alles als onderdeel van de openingsceremonie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Hij is enthousiast over zijn terugkeer in Melbourne.

De Zwitser heeft namelijk goede herinneringen aan de Australian Open, die hij ook wel de 'Happy Slam' noemt. "Het voelde voor mij natuurlijk om dat te zeggen", legt hij uit. "Omdat veel spelers blij zijn om aan de Europese winter te ontsnappen."

Goede sfeer

Dat zorgt voor een opperbeste stemming op de baan, waar de tennissers elkaar na een rustperiode weerzien. "Gedurende het jaar zegt iedereen: 'Ik zie je over een paar dagen.' Maar in Australië kun je elkaar bijpraten over hoe je Kerstmis en oud en nieuw hebt gevierd."

"Er heerst gewoon een geweldige sfeer, ontzettend positief", vindt Federer. "Het weer hier is fantastisch, niemand is vermoeid. Alleen van het reizen misschien, maar dat duurt slechts twee of drie dagen. Ik noem het de 'Happy Slam', die naam is blijven hangen." Hij is blij dat die positieve sfeer bij zijn terugkeer nog steeds op het toernooi hangt.

Mooie momenten

Federer zei eerder al dat hij 'geweldige momenten' heeft beleefd in Melbourne. "Ik kwam hier al in 1998, toen ik bij de junioren speelde, en daarna bijna elk jaar totdat ik zes jaar geleden met pensioen ging, op deze baan, tegen Novak (red. Djokovic). Ik heb nog geprobeerd een beetje te spelen, maar het is geweldig om terug te zijn in Australië, vooral voor een vakantie", legde Federer lachend uit.

