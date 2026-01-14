Novak Djokovic gaat op de Australian Open de komende weken op jacht naar zijn 25e grandslamtitel, maar de voorbereiding van de Serviër verloopt allesbehalve vlekkeloos. De 38-jarige tennisser meldde zich af voor een toernooi en moest woensdag een training staken.

Djokovic kwam niet meer in actie sinds hij in november de 101e titel uit zijn loopbaan pakte in Athene. De Serviër besloot de ATP Finals voor het tweede jaar op rij over te slaan en zou deze week in Adelaide weer zijn opwachting gaan maken. Djokovic kondigde echter vorige week aan dat hij niet op tijd fit was en meldde zich dus af.

Gestopte training

De Serviër is daardoor wat eerder dan gepland afgereisd naar de Australian Open om zich daar voor te bereiden op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De 24-voudig grandslamkampioen speelde woensdag een oefenset tegen Daniil Medvedev en verloor die met 7-5. Dat was echter niet het meest zorgwekkende van de dag.

Djokovic stapte even later namelijk een andere baan op voor een tweede trainingssessie, maar stopte die al na ongeveer tien minuten. De toptennisser had last van zijn nek en besloot uit voorzorg dus om wat eerder te stoppen. Het is onduidelijk hoe serieus de blessure van Djokovic is.

Ruim twee jaar droog

De Serviër gaat komende weken op jacht naar zijn 25e grandslamtitel en dat zou een record in de tenniswereld zijn. Hij deelt dat op dit moment nog met de Australische Margaret Court. Het is echter alweer ruim twee jaar geleden dat hij één van de grote toernooien won. Djokovic won in 2023 nog de US Open, maar zag sindsdien alle grandslamtitels naar zijn rivalen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz gaan.

Zij zaten Djokovic afgelopen jaar ook geregeld dwars. De toptennisser haalde in 2025 op alle grandslamtoernooien de halve finales, maar haalde geen enkele keer de eindstrijd. Sinner (tweemaal), Alcaraz en Alexander Zverev zaten hem dwars. Djokovic leek het in die partijen vaak op fysiek vlak af te leggen tegen de veel jongere spelers en dus lijkt het geen goed teken dat hij met wat ongemak toeleeft naar de Australian Open.

