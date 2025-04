Tennisicoon Roger Federer heeft het wel gehad met Rafael Nadal: 'Dat hebben we genoeg gedaan'

Roger Federer en Rafael Nadal streden tientallen keren met elkaar op de tennisbaan, maar inmiddels genieten de twee van hun welverdiende pensioen. De Zwitser en de Spanjaard hebben opvallend genoeg dezelfde hobby sinds ze gestopt zijn. Federer voelt er echter weinig voor om nog een keer te strijd aan te gaan met zijn oude rivaal.

Federer heeft sinds zijn afscheid in 2022 natuurlijk veel vrije tijd en besloot als een echte sportliefhebber om afgelopen weekend een bezoekje te brengen aan het prestigieuze golftoernooi The Masters. Rory McIlroy schreef daar historie door als zesde speler ooit de Career Grand Slam te voltooien. Dat is de term voor het winnen van alle grote toernooien.

Topgolfer Rory McIlroy in tranen na eerste groen jasje op The Masters: 'Ongelooflijk' Rory McIlroy heeft eindelijk waar hij al jaren op wachtte: de eindzege op het prestigieuze golftoernooi The Masters in 'zijn' Florida. De Noord-Ier kwam voor de slotdag pas bovendrijven in de tussenstand en maakte het nog spannend tot het eind, maar stond in Augusta uiteindelijk wel mooi met zijn groene jasje aan.

De Zwitserse tennisgrootheid zag dat van dichtbij gebeuren en werd tijdens het toernooi geïnterviewd door ESPN. Hij onthulde in dat gesprek dat hij golflessen krijgt en aangezien Nadal bekendstaat als een grote fanaat van die sport, kreeg hij direct de vraag of hij een nieuwe clash met de Spanjaard ziet zitten. "We moeten dan samen spelen, want ik denk dat we genoeg tegen elkaar hebben gespeeld", reageerde de 20-voudig grandslamwinnaar.

Career Grand Slam

Federer zag McIlroy in Augusta in zijn voetsporen treden, want hij completeerde de Career Grand Slam in 2009 al. Dat deed hij uiteraard wel in een andere sport. De Zwitser had de Australian Open, Wimbledon en de US Open al gewonnen toen hij op Roland Garros na drie verloren finales eindelijk de beker de lucht in mocht tillen. Nadal evenaarde de prestatie van Federer een jaar later.

Tennisheld Roger Federer kondigt comeback aan: 'Ik wil weer wereldwijd stadions vullen' Tennislegende Roger Federer (43) nam in september 2022 afscheid van de sport. De Zwitserse maestro won 103 toernooien op ATP-niveau, waaronder 20 grandslamtitels. Hij mist het spelen voor volgepakte stadions en is van plan om zijn fans weer te laten genieten van zijn sierlijke spel.

Kindje op komst?

Nadal heeft op dit moment overigens waarschijnlijk hele andere dingen aan zijn hoofd, want volgens Spaanse media verwacht hij samen met vrouw Xisca zijn tweede kindje. Het koppel kreeg in het najaar van 2022 een zoontje.

Groot privénieuws tennislegende Rafael Nadal verklapt: 'Kan het niet meer verbergen' Rafael Nadal stopte eind 2024 met toptennis, maar de Spaanse sportlegende wordt nog altijd op de voet gevolgd. Een Spaanse krant verklapte zodoende een bijzondere mijlpaal in het privéleven van de 22-voudig grandslamwinnaar.

Naast rivalen ook teamgenoten

Federer en Nadal speelden in hun carrière heel vaak tegen elkaar, maar ook een paar keer met elkaar. Dat deden ze tijdens de Laver Cup. Bij dat toernooi speelt een Europees team tegen tennissers van de andere continenten. Federer en Nadal deden meerdere keren mee namens Team Europa.

Tennisicoon Rafael Nadal doet boekje open over Roger Federer en Novak Djokovic: 'Je was aan hem overgeleverd' Rafael Nadal nam aan het einde van vorig jaar afscheid als proftennisser na een nederlaag tegen het Nederlandse Davis Cup-team. In zijn prachtige carrière vocht hij schitterende duels uit met Roger Federer en Novak Djokovic en de Spanjaard liet zich deze week in een podcast uit over de rivaliteit met de twee andere tennislegendes.

Hun laatste gezamenlijke deelname was in 2022 en dat was een emotionele editie. Federer nam bij het toernooi namelijk afscheid als proftennisser en deed dat met een dubbelwedstrijd aan de zijde van zijn Spaanse rivaal. De ceremonie na afloop zorgde voor een iconisch beeld. Bij zowel Federer als Nadal rolden de tranen over de wangen door het afscheid van de Zwitser.