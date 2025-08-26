Het is misschien wel hét moment van het vrouwentoernooi op US Open van de eerste dagen: de 45-jarige tennislegende Venus Williams keerde na jaren weer terug op het Grand Slam-toernooi in de Verenigde Staten. De vrouw die het toernooi aan begin deze eeuw twee keer won deed voor de 25ste keer mee en speelde een memorabele wedstrijd tegen een gerenommeerde collega.

De zevenvoudig Grand Slam-kampioene kreeg voorafgaand aan het toernooi een wildcard voor het toernooi in eigen land, nadat ze eerder deze zomer naar rentree maakte in het enkelspel. Meer dan 20.000 fans keken in het Arthur Ashe stadion reikhalzend uit naar haar partij tegen Karoline Muchova, de nummer elf van de plaatsingsranglijst.

Publiek juicht voor Venus Williams

Het thuispubliek was uiteraard op de hand van de tennislegende, die massaal werd aangemoedigd en waarvoor hard werd gejuicht bij elk punt dat ze binnenhaalde. Lange tijd mocht Williams, die na Renee Richards (47 jaar in 1981) de oudste deelnemer ooit was, hopen op een historische stunt. De eerste set werd verloren (3-6), maar tot vreugde van het publiek trok Williams set twee (6-2) overtuigend naar haar toe.

Daarna was de koek echter op voor de routinier die in haar carrière zeven Grand Slams won. Ze ging in de beslissende derde set met 1-6 ten onder. Daarmee komt er voor de vrouw die twee keer US Open (2000, 2001) en vijf keer Wimbledon won (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) toch na een ronde een einde aan het toernooi. Dat was ook zo in 2023, toen ze voor het laatst deelnam aan een Grand Slam.

Stress bij toptennisster

Desalniettemin trakteerde het dolenthousiaste publiek naar op een staande ovatie. De Tsjechische Muchova was uiteraard dolblij dat ze had gewonnen, maar stond wel te kijken van het fanatieke thuispubliek. "Ik was wel gestrest. Jullie hebben me laten stressen", zo vertelde ze op de baan tijdens een interview. "De sfeer was ongelooflijk. Ik bedoel: zij (Williams, red.) is een legende in onze sport."

Wat de voormalig nummer één van de wereld nu gaat doen, is niet duidelijk. Voorafgaand aan de wedstrijd gaf ze aan dat tennis 'in haar DNA' zat en de sport altijd wil blijven beoefenen.

