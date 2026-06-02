Met Roland Garros is op dit moment het tweede grandslamtoernooi van het jaar bezig. Nederland begon met drie tennissers in het enkelspel in Parijs, maar die liggen er inmiddels allemaal uit. Dinsdag gaan de kwartfinales van start en dan komt ook titelfavoriet Alexander Zverev in actie op het gravel in de Franse hoofdstad. Bekijk hier het volledige programma en alle uitslagen van Roland Garros.

Nederland had in het enkelspel drie troeven: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong. De eerste twee vlogen er in de eerste ronde uit, maar De Jong beleefde de afgelopen week een waar tennissprookje. Hij verloor in de kwalificaties, maar werd na een afmelding als lucky loser toch toegelaten tot het toernooi. Daar maakte hij indruk, want hij haalde voor het eerst de achtste finales op een grandslamtoernooi. Daarin strandde hij tegen wereldtopper Alexander Zverev.

Programma dinsdag 2 juni

Op dinsdag worden de eerste kwartfinales van gespeeld. Zowel bij de mannen als de vrouwen is de onderste helft van het speelschema aan de beurt. Om 11.00 uur wordt het programma afgetrapt met een clash tussen twee generaties. De 19-jarige Mirra Andreeva speelt namelijk tegen de 36-jarige Sorana Cirstea. Als zij klaar zijn, is het de beurt aan twee Oekraïense speelsters die allebei in topvorm zijn. Elina Svitolina, onlangs winnares van het toernooi in Rome, treft landgenote Marta Kostyuk, die vorige maand de titel in Madrid pakte.

Daarna is het de beurt aan de mannen. Door het wegvallen van Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Novak Djokovic is Alexander Zverev de titelfavoriet en hij speelt dinsdag tegen de 19-jarige sensatie Rafael Jodar. In de avond nemen zelfs twee jonkies het tegen elkaar op. Jakub Mensik (20) en Joao Fonseca (19), die eerder Novak Djokovic uitschakelde, zullen rond 20.15 uur aan hun eerste kwartfinale op een grandslamtoernooi beginnen.

Programma en uitslagen enkelspel mannen

Programma en uitslagen enkelspel vrouwen

Nieuwe kampioenen

Carlos Alcaraz en Coco Gauff waren de titelverdedigers, maar zij gaan niet opnieuw winnen in Parijs. Alcaraz kon door een blessure überhaupt niet meedoen en Gauff vloog er deze keer in de derde ronde uit tegen Anastasia Potapova.

Bij de mannen is het na de uitschakelingen van Sinner en Novak Djokovic zelfs al zeker dat er een nieuwe grandslamkampioen gaat komen. Zverev, die al drie finales verloor, is nu de grote titelfavoriet. In het vrouwentoernooi zit met Aryna Sabalenka nog één winnares van een Grand Slam. Zij won echter nog nooit de titel in Parijs.

