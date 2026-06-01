Matteo Berrettini en Félix Auger-Aliassime hebben zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De voormalig Wimbledon-finalist en de laatste top-10 speler aan deze kant van het schema wonnen overtuigend én met het massale wegvallen van grote namen als Jannik Sinner en Novak Djokovic ligt de weg naar de finale plotseling wagenwijd open.

Het toernooi is al flink uitgedund aan de top. Titelverdediger Carlos Alcaraz moest door een polsblessure al voor het toernooi afhaken, waarna ook Sinner en Djokovic vroegtijdig de deur werden gewezen. Van de echte grote namen is alleen Alexander Zverev nog in het toernooi, de Duitse nummer drie van de wereld bereikte de kwartfinales na zijn zege op Jesper de Jong. Voor Berrettini en Auger-Aliassime biedt dat grote kansen.

Comeback van Berrettini

In dat openliggende speelveld greep Berrettini zijn kans met beide handen aan. De Italiaan versloeg de Argentijn Juan Manuel Cerundolo in drie sets: 6-3, 7-6(2) en 7-6(6). Hij gaf nauwelijks iets weg op eigen service en trok beide tiebreaks overtuigend naar zich toe. Cerundolo, die eerder nog voor een enorme stunt zorgde door topfavoriet Sinner uit te schakelen, kon de Italiaan niet echt onder druk zetten.

Voor Berrettini is de kwartfinale een indrukwekkende comeback. De 30-jarige Italiaan stond aan de vooravond van Roland Garros op de 105e plek van de wereldranglijst, daarmee is hij de laagstgeklasseerde speler die zich sinds 2007 kwalificeerde voor de kwartfinales op dit toernooii. Dankzij zijn overwinning maandagavond keert hij terug in de top 50. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen Frances Tiafoe en Matteo Arnaldi.

Auger-Aliassime maakt goede indruk

Auger-Aliassime was even dominant. De Canadese nummer zes van de wereld rekende in straight sets af met de Chileen Alejandro Tabilo: 6-3, 7-5, 6-1. Het was zijn meest overtuigende partij van het toernooi, in zijn drie eerdere wedstrijden had hij telkens de eerste set verloren. Nu won hij die wel en liep hij in de derde set volledig weg bij zijn tegenstander.

Voor Auger-Aliassime is het zijn eerste kwartfinale op Roland Garros in acht pogingen en de eerste keer dat hij bij alle vier de Grand Slams de kwartfinales haalde. De Canadees is nu de hoogst geplaatste speler aan deze kant van het schema en neemt het in de kwartfinale de op tegen de Italiaan Flavio Cobolli.

Nieuwe grandslamwinnaar

Aan de andere kant van het schema is Alexander Zverev de torenhoge favoriet. De Duitse nummer drie van de wereld plaatste zich eerder voor de kwartfinales na zijn zege op Jesper de Jong en geldt nu als de voornaamste kandidaat voor de titel. Zeker is in ieder geval al dat Roland Garros een nieuwe winnaar krijgt: met de afwezigheid van titelverdediger Alcaraz en de uitschakelingen van Sinner en Djokovic kan geen van de recente Grand Slam-winnaars meer de titel opeisen.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover