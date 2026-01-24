Tennislegende Boris Becker (58) heeft in zijn recente biografie open kaart gespeeld over diverse schandaaltjes in zijn leven. Het ging immers flink mis bij enkele relaties, zakelijke ondernemingen en sportieve uitdagingen. Nu is de Duitser er wel klaar mee om zich te moeten blijven verantwoorden.

Enkele van de prominente spektakelverhalen rondom Boem Boem Becker zijn het bezemkastverhaal en dat hij een tijdje in een Engelse gevangenis moest brommen. Dat eerste gaat over een affaire die hij had met een vrouw, waarbij een spannend avontuurtje plaatsvond in een opbergruimte. En hij kreeg een gevagenisstraf vanwege bfaillissementsfraude.

Dochter

Becker meent in gesprek met De Volkskrant dat hij zelf nooit dat bezemkastverhaal in de wereld heeft geholpen. Dat verhaal komt erop neer dat een Russisch model het zaad van Becker in haar mond had opgevangen, het daar had bewaard en daar zichzelf later mee heeft bevrucht. Becker heeft de dochter van die vrouw wel erkend als de zijne.

In het boek Binnen heeft Becker het niet over die dochter. En zijn afspraak met interviewers rondom zijn boektour is: stel alleen vragen over het boek. Daarom was hij ontevreden met Eva Jinek, toen zij er in haar talkshow toch over begon. En hij wordt ook knorrig nu De Volkskrant het onderwerp aanroert.

Respect

"Het was niet respectvol", zegt hij over Jinek. "Waarom zou je iemand die in je show zit niet willen respecteren? Dat is toch niet cool? Hetzelfde geldt voor jou. Als je geen vragen meer hebt over het boek, vind ik het prima om dit interview te beëindigen."

Gaandeweg het vraaggesprek ontooit de meervoudig grandslamwinnaar weer. Hij zegt dat zijn huidige leven hem prima bevalt. "Het gaat erg goed. Ik ben positief verrast dat ik weer terug in het leven sta, zowel professioneel als privé. Ik ben als sportcommentator gelukkig weer met open armen ontvangen", aldus Becker. "Dit is waarschijnlijk de beste periode van mijn leven. Even afkloppen, maar het is mijn bedoeling om de rest van mijn leven zo te leven. Met mijn vrouw, mijn kinderen, mijn zus, mijn directe familie."

