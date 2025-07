Fysiek aan het wankelen, ademhalingsproblemen, medische time-outs én een taaie tegenstander: Novak Djokovic had het verrassend moeilijk in zijn openingspartij op Wimbledon. Toch wist de Serviër zich naar de tweede ronde te knokken in een race tegen de klok.

Op papier leek het een klassieke Djokovic-start: een dominante eerste set tegen de Fransman Alexandre Müller, die hij met 6-1 eenvoudig binnensleepte. Maar daarna ging het mis. Halverwege de tweede set veranderde zijn lichaam ineens in zijn grootste tegenstander. "Ik voelde me vreselijk", zei Djokovic na afloop. "Ik had last van mijn maag, mijn energie verdween volledig. Het enige wat ik kon doen was overleven. Maar opgeven doe ik nooit", klonk hij vastberaden.

Djokovic kreeg zichtbaar moeite met ademhalen, keek naar zijn box, schudde het hoofd en nam twee keer een medische time-out. "Ik had me al lang niet meer zo slecht gevoeld", gaf hij toe tijdens de persconferentie. "Ik wist dat als ik maar bleef spelen, het misschien zou keren. En gelukkig deed het dat ook. Ik heb wat magische pillen genomen", zei hij met een glimlach, waarna 'de energie weer langzaam terugkwam'.

Fysieke race tegen de klok op Centre Court

De tweede set ging nog naar Müller (7-6), maar in de derde begon Djokovic de regie weer over te nemen. "Ik probeerde weer vanuit de baseline te spelen. Mijn service hielp me echt vandaag. Daar ben ik het meest tevreden over." Hij won de derde set met 6-4 en de vierde met 6-2, waarmee hij zich alsnog overtuigend plaatste voor de tweede ronde.

Ondanks de overtuigende slotstanden speelde de tijd Djokovic niet in de kaart. De partij begon laat op de avond en door de fysieke problemen en medical time-outs liep het duel flink uit. Op Wimbledon geldt een strikte avondklok van 23:00 uur lokale tijd: als een wedstrijd dan nog niet is afgelopen, moet het restant worden verschoven naar de volgende dag. Djokovic was daar uiteraard van op de hoogte. "Ik ben blij dat ik het vanavond nog heb kunnen afmaken. Het was op het randje", was de zevenvoudig Wimbledon-winnaar dolgelukkig na afloop.

'Bedankt voor het laat blijven'

De Serviër kreeg naast medische hulp ook morele steun vanaf de tribune. Zijn vrouw Jelena zat in de spelersbox, samen met hun kinderen Tara en Stefan. Ook zijn coach, teammanager en fysieke staf waren aanwezig op de tribune. "Bedankt iedereen voor het laat blijven, bedankt voor de steun", zei hij na de gewonnen partij in de eerste ronde. "De sfeer was geweldig. Het is altijd fijn om terug te zijn op Wimbledon. De magie van dit toernooi en deze banen heeft altijd iets speciaals voor me betekend."

In de tweede ronde wacht thuisspeler Dan Evans. Djokovic waarschuwde al dat hij een gevaarlijke tegenstander is. "Hij gebruikt veel slice, wat op gras lastig is. Hij varieert de snelheid van de bal, komt naar het net, en hij heeft het publiek mee. Zijn ranking weerspiegelt niet zijn niveau, dit wordt een grote uitdaging", blikt de Serviër alvast vooruit.

'Ik ben hier om te winnen'

Toch is Djokovic vastberaden. "Ik zou hier niet zijn als ik niet dacht dat ik kans maak om het toernooi te winnen", klinkt de 38-jarige tennislegende. "Ik denk dat ik altijd een kans heb, ik denk dat ik dat gevoel verdien. Hier heb ik waarschijnlijk het meeste succes gehad in de afgelopen tien jaar. Ik speel graag op gras. En Wimbledon haalt het beste in me naar boven."

