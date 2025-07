Na de eerste ronde op Wimbledon is een pijnlijke uitspraak van Stefanos Tsitsipas opnieuw opgedoken. Vier jaar geleden deed hij een gewaagde voorspelling. Hij bleek het helaas niet bij het juiste eind te hebben.

Tsitsipas was vol vertrouwen in zichzelf, maar ook collega's Alexander Zverev en Daniil Medvedev. Hij was ervan overtuigd dat zij de nieuwe 'grote drie' zouden worden, na de generatie van Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic.

Uitgeschakeld

Ironisch genoeg zijn alledrie nu uitgeschakeld op het grandslamtoernooi in Londen. Medvedev was de eerste top 10-speler die het veld moest ruimen na een nederlaag tegen Benjamin Bonzi.

Zverev werd door de Fransman Arthur Rinderknech uitgeschakeld in de eerste ronde: 6-7, 7-6, 3-6, 7-6 en 6-4. Voor Tsitsipas eindigde zijn eerste partij dramatisch vanwege rugklachten. Hij moest na twee verloren sets opgeven tegen Valentin Royer.

Voorspelling

De voorspelling van de nummer 26 van de wereld is dus niet helemaal uitgekomen. Hij zei tegen Bild in 2021 het volgende: "Er is op dit moment één grote speler: Novak Djokovic. Hij is nog steeds de beste ter wereld. Maar Medvedev, Zverev en ik zitten daar vlak achter. Wij kunnen de volgende grote drie worden." Op het moment dat hij die worden sprak was Federer geblesseerd en had Nadal dat jaar nog geen enkele major gewonnen.

Problemen

Vorig jaar waren de drie inderdaad op weg naar de top. Maar de laatste tijd lijken ze in een dip te zitten. Zverev onthulde dat hij te maken heeft met mentale problemen en overweegt therapie te nemen om weer uit het dal te klimmen.

Bij Tsitsipas zouden relatieproblemen het probleem kunnen zijn. Er wordt namelijk gespeculeerd over een breuk met tennisster Paula Badosa. Ze volgen elkaar niet meer op Instagram en de Griek verwijderde al zijn foto's met haar.

