Novak Djokovic bereidt zich voor op zijn partij in de derde ronde op de US Open tegen Cameron Norrie, maar vond nog even tijd voor een opmerkelijk grapje voorafgaand aan zijn training.

Djokovic had duidelijk zin in een grapje. Terwijl hij de trainingsbaan verliet, besloot hij de training van Aryna Sabalenka te onderbreken. Hij ging ietwat onrustig aan de andere kant van het net staan, sloeg een kruisje en daagde Sabalenka uit om op hem te serveren. Het doel? Kijken hoe precies de service van de Belarussische is door de 24-voudig grandslamwinnaar te raken.

Tweede keer is raak

Haar eerste poging was onnauwkeurig, maar bij de tweede raakte ze de nummer één van de wereldranglijst hem vol op zijn been. Beiden barstten in lachen uit, groetten elkaar, en gingen daarna weer hun eigen weg.

Djokovic treft oude bekende in derde ronde

Djokovic heeft de eerste twee rondes van de US Open met succes doorstaan. Eerst versloeg hij de Amerikaan Learner Tien en daarna, in de tweede ronde, Zachary Svajda. Tegen hem kwam hij langzama op gang, want de Serviër verloor verrassend de eerste set. Uiteindelijk rechtte hij de rug en won hij de partij. Deze vrijdag staat hij tegenover Cameron Norrie, de nummer 35 van de wereld.

De wedstrijd staat gepland voor 01:00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. 'Djoko' en Norrie spelen de eerste avondwedstrijd in het Arthur Ashe Stadium. Na hen komen de Amerikaanse Taylor Townsend en Mirra Andreeva de baan op. In het dagprogramma spelen Alcaraz en Darderi, gevolgd door Pegula en Azarenka.

Aryna Sabalenka treft opvallende opponente

Sabalenka neemt het rond hetzelfde tijdstip als Djokovic ook tegen een bekende naam voor een plaats in de vierde ronde. Zij speelt tegen de Canadese Leylah Fernandez, de nummer 31 van de wereldranglijst. Ze werd de voorbije periode vooral bekend door haar opvallende liefdesverzoek. Ze verzocht volgers om met haar op date te gaan.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.