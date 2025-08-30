De tenniswereld is opnieuw opgeschrikt door een incident rondom een stalker. De Tsjechische tennisster Karolina Muchova raakte in de tweede ronde van de US Open plotseling overstuur. Maar dat had niets met haar tennispartij te maken.

Muchova, de nummer 18 van de wereld, plaatste zich afgelopen donderdag voor de derde ronde van het grandslamtoernooi in New York. Ze versloeg in een marathonpartij Sorana Cirstea met 7-6 (0) 6-7 (3) 6-4. In de openingsset raakte de 29-jarige speelster plots overstuur en liep naar de umpire toe.

Ex-vriend

Later onthulde ze dat haar ex-vriend plots op de tribunes had plaatsgenomen, direct in haar gezichtsveld. "Er was iets aan de hand. Ik ben blij met hoe ik het heb aangepakt. De eerste set was wat moeilijker voor mij om me te concentreren, maar daarna vond ik mijn ritme weer en vocht ik voor elke bal", hield ze het eerst nog vaag.

'Daar schrok ik van'

Maar toen kwam duidelijkheid. "Het gaat niet over tennis, dus ik praat er liever niet over. Maar mijn ex-vriend, die soms op plekken verschijnt waar hij niet zou moeten zijn, ging tegenover mijn bankje zitten."

"Daar schrok ik een beetje van, maar ik vroeg hem of hij weg wilde gaan. Hij ging niet meteen, maar uiteindelijk vertrok hij. Op dat moment was het moeilijk voor mij om me op tennis te concentreren." Muchova treft in de derde ronde landgenoot Linda Noskova.

Stalker

Het is niet de eerste keer dat er een stalker verschijnt in de tenniswereld. Vooral damestennissers hebben hier last van. Eerder dit jaar liep toptennisster Emma Raducanu in tranen naar de umpire om te vertellen waarom ze zo geschrokken was.

Een 'gefixeerde' toeschouwer bleef opduiken bij toernooien van Raducanu, totdat ze het fysiek niet meer aankon. " Ik kon amper ademen. Ik was radeloos." Toevallig gebeurde dat in een rechtstreeks duel met Muchova.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.