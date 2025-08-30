Novak Djokovic heeft vrijdag op het Arthur Ashe Stadium, de grootste tennisarena ter wereld, zijn training afgewerkt voor zijn partij in de derde ronde van de US Open tegen Cameron Norrie. Daarbij maakte de Servische tennismachine een opmerkelijke keus.

Djokovic betrad de baan en voerde een ritueel uit: hij raakte de grond aan en keek vervolgens naar de hemel. Misschien een nieuw geluksritueel voor de Servische tennislegende? Direct daarna voegden twee junioren zich bij hem voor de training.

Opmerkelijk genoeg trainde Djokovic onder een gesloten dak. Dat is bizar, want het is warm in New York en er is geen enkele voorspelling van regen. Hoewel dit geen belemmering vormt, trainde hij dus wel onder indoor-omstandigheden. Wel is het zo dat een tennisbaan indoor anders speelt dan een outdoorbaan. Zo is er bijvoorbeeld geen invloed van de wind, ook klinkt het geluid anders. En doordat de omstandigheden zo gelijkmatig zijn, stuitert de bal in regel lager op.

Wanneer speelt Djokovic tegen Norrie?

Het duel tussen Djokovic en Norrie staat gepland in de nacht van vrijdag op zaterdag om 01:00 uur. Het is de eerste avondwedstrijd in het Arthur Ashe Stadium.

Puzzel

Djokovic is niet tevreden over zijn niveau in New York. "Het is geen gebrek aan motivatie", zo zei de voormalig nummer 1 van de ATP-ranking. "Ik ben gewoon gefrustreerd door mijn eigen spel en ga dan door allerlei dingen in mijn hoofd. Je wilt niet in detail weten wat ik tegen mezelf zeg... Ik probeer de puzzel op te lossen. "

"Het is niet dat ik niet geniet van de competitie, maar ik geniet er niet van als ik niet goed speel. Dan leg ik extra druk op mezelf en mijn team om beter te zijn. Ik had moeite om mijn ritme te vinden, misschien was ik daarom niet zo energiek. In de volgende wedstrijd zal ik speciaal voor jullie mijn vuist ballen."

