Tennislegende Rafael Nadal in tranen door prachtige sportprestatie: 'Ik was zo emotioneel'

Oud-toptennisser Rafael Nadal kan na zijn eigen profcarrière nog steeds erg emotioneel worden van sportprestaties. Niet alleen van hem zelf, hij leeft ook erg mee met andere sporters. Zo zat hij recent nog 'huilend thuis'.

Nadal heeft intens meegeleefd met topgolfer Rory McIlroy tijdens The Masters. De Spanjaard volgde het prestigieuze golftoernooi op de voet. Hij is groot fan van de sport en kan zelf ook wel met een golfclub overweg.

De 22-voudig grandslamwinnaar ging eind vorig jaar met pensioen en is sindsdien regelmatig op de golfbaan te vinden. Daarnaast kijkt hij veel wedstrijden op tv. Dat beleeft hij vol emotie, zo onthulde de 38-jarige aan CNN.

Emotioneel

Nadal had ook contact met McIlroy, de uiteindelijke winnaar van The Masters. "Ik heb hem berichten gestuurd, en daar heeft hij natuurlijk op gereageerd", aldus het tennisicoon, die erg blij is met zijn overwinning. "Hij verdiende het. Hij speelde zo goed en ik had het zwaar tot de laatste dag."

"Ik was super emotioneel, eerlijk gezegd", legt Nadal uit. "Ik moest huilen thuis toen hij had gewonnen. Ik voelde echt met hem mee." De Noord-Ier kwam voor de slotdag pas bovendrijven in de tussenstand en maakte het nog spannend tot het eind. Ook de golfer zelf was in tranen toen hij het felbegeerde groene jasje mocht aantrekken.

Vertrouwen

"Ik had er alle vertrouwen in dat hij zou winnen", vervolgt Nadal. "Sowieso omdat hij het verdiende. Ik geloof altijd dat het geluk dan jouw kant op komt." Dat is volgens hem ook zo in tenniswedstrijden.

Nadal sluit af met lovende woorden voor McIlroy. "Ik hou van Rory, als een sportman en als persoon. Ik wilde zo graag dat hij zou winnen dus ik keek iedere slag. Ik was heel erg emotioneel en zo blij aan het eind."