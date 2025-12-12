Rafael Nadal is al geruime tijd gestopt als professioneel tennisser, maar zijn lichaam blijft hem achtervolgen. De Spaanse tennislegende heeft opnieuw een operatie moeten ondergaan, waardoor plannen waar hij zelf en veel fans naar uitkeken voorlopig weer van tafel zijn.

De 22-voudig Grand Slam-winnaar liet weten dat hij in Barcelona is geopereerd aan zijn rechterhand. Nadal kampte al langere tijd met klachten en besloot uiteindelijk tot een ingreep. Met gevoel voor humor schreef hij op X: "Het lijkt erop dat ik niet kan spelen op de Australian Open 2026. Ik moest een handoperatie ondergaan vanwege een probleem waar ik al lange tijd last van had, maar ik hoop snel weer beter te zijn!"

Toekomstplannen voorlopig van de baan

De operatie was noodzakelijk vanwege ernstige slijtage in een gewricht van zijn rechterhand. Om de pijn te verminderen en de bewegingsvrijheid te verbeteren, onderging Nadal een operatie in het Teknon Medical Centre, onder begeleiding van zijn vaste medische team.

De nieuwe tegenvaller komt op een moment waarop Nadal juist voorzichtig vooruit durfde te kijken. Na zijn afscheid tijdens de Davis Cup Finals van 2024 tegen Botic van de Zandschulp sprak hij openlijk over de wens om in de toekomst demonstratiewedstrijden te spelen, mogelijk zelfs samen met zijn oude rivaal Roger Federer. Door de recente ingreep moeten die plannen opnieuw worden uitgesteld.

Me parece que no podré jugar el @australianopen en enero 😂



He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto! 🤗



Looks like I won’t be able to play the @AustralianOpen 2026 😂



I… pic.twitter.com/XIizIdOtOl — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2025

De liefde voor tennis blijft

Toch is Nadal niet volledig uit beeld verdwenen. Onlangs stond hij weer op de baan op zijn academie in Mallorca, waar hij trainde met Alexandra Eala. De Spaanse tennislegende deelde beelden van die sessie op sociale media en gaf aan hoe bijzonder het voelde om weer met een racket in zijn hand te staan, al voegde hij eraan toe dat hij hoopt de volgende keer sterker terug te keren.

Ook buiten de baan blijft Nadal actief binnen de tenniswereld. Hij wordt binnenkort verwacht bij de Next Gen ATP Finals in Jeddah, waar hij aanwezig is als ambassadeur van de Saoedische tennisbond. Nadal benadrukt dat hij zich vooral wil inzetten om de volgende generatie te inspireren en het tennis wereldwijd verder te helpen groeien.