Tennisicoon Serena Williams nam in 2022 afscheid van de sport. Na haar afscheidspartij, op het US Open in eigen land, stortte de Amerikaanse zich op mediaklusjes, haar bedrijven en ook andere sporten.

De 45-jarige voormalig nummer 1 van de WTA-ranking beproefde haar geluk in twee sporten die veel raakvlakken hebben met tennis: padel en pickleball. Dat laatste is een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis.

De sport wordt gespeeld met een plastic balletje en plastic batje. Het heeft het meeste weg van mini-tennis, aangezien kort spel en techniek belangrijker is dan hard kunnen slaan. In Amerika wordt de sport dan ook veel beoefend door ouderen.

Pijn

In het programma Good Sports op Prime legt Williams uit dat ze tegenwoordig weinig meer te vinden is op de picklebaan. "Ik ben een tennisspeler", zo begint ze haar verhaal.

"Ik hou van padel en ik hou van tennis. Laatst heb ik mezelf pijn gedaan tijdens het spelen van pickleball. Ik ben gewend om te spelen met tennisrackets. Een racket voor pickleball is veel zwaarder dan een tennisracket, en dat terwijl het wel kleiner is. Sinds ik mezelf heb bezeerd, denk ik bij pickleball: laat maar."

Alexis Ohanian

Haar man Alexis Ohanian is een online ondernemer. Hij denkt dat pickleball weinig potentie heeft om een populaire kijksport te worden. In 2024 zei hij tegen Adweek: "Kunnen de hoogtepunten uit een wedstrijd viraal gaan? Pas als ik een video met pickleball viraal zie gaan, dan beschouw ik het als een echte sport."

Gewicht van Serena Williams

Eerder dit jaar baarde Williams opzien met foto's waaruit bleek dat ze een aardige hoeveelheid kilo's was kwijtgeraakt. Ze speelde dat klaar door veel te trainen, maar ze gaf ook toe dat ze het afslankmedicijn GLP-1 gebruikte. Door het middel viel Williams maar liefst veertien kilo af. ;'Ik voel me goed en gezond. Ik voel me licht, fysiek en mentaal", zei Williams daarover.

