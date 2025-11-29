In de tennissport ligt er voor de topspelers een hoop geld klaar. Een van hen is de Noor Casper Ruud (26). De zoon van oud-prof Christian Ruud heeft in zijn loopbaan al dik 22 miljoen euro bij elkaar geslagen.

Volgens een overzicht van de tennisbond ATP staat de teller bij de nummer 12 van de wereldranglijst momenteel op 26,1 miljoen dollar. De 26-jarige Ruud won nog nooit een grandslamtoernooi, wel stond hij driemaal in een finale, waaronder tweemaal bij Roland Garros.

Wat te doen met zoveel geld? Volgens het Noorse Nettavisen heeft Ruud een deel van zijn vermogen belegd in onroerend goed. Zo behoren er twee penthouses die hij in 2021 en 2024 kocht tot zijn portfolio. Die twee panden kostten samen rond de 1 miljoen euro.

Caroline en Charlotte Ruud

Daarnaast meldt de site dat de penthouses onlangs op naam zijn gezet van zijn zussen: de 25-jarige Caroline en de 19-jarige Charlotte. Het heeft er alles van weg dat het een gift is van Ruud, want er staan geen transacties tegenover. Charlotte probeert het ook te maken in het tennis en krijgt onder meer training in de Rafael Nadal Academy.

Casper Ruud gives almost $12,000,000-worth gifts to his sisters Charlotte & Caroline in surprising decision: Reports https://t.co/Rav0jE9adh pic.twitter.com/Vwok7gDah1 — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) November 25, 2025

Maria Galligani

Ruud verloofde zich in november 2024 met zijn vriendin Maria Galligani en onlangs maakte het stel bekend dat ze een eerste kindje verwachten. "Het team blijft groeien. We zien je volgend jaar meisje", zo vertelt het koppel op sociale media. De twee zijn al sinds 2018 bij elkaar en de eveneens Noorse Galligani reist samen met haar verloofde de hele wereld over voor zijn toernooien.

In augustus gaf Ruud bij het masterstoernooi in Montreal toe dat hij enkele onderdelen van het organiseren van de bruiloft overlaat aan zijn geliefde. "Ik ben best betrokken bij het plannen daarvan en dat is leuk", zei Ruud.

"We hebben ook een paar tripjes gemaakt om een geschikte locatie op te sporen", ging Ruud verder. "Ik ga je niet vertellen welke plek we hebben gekozen, maar ik kan wel zeggen dat we volgend jaar in de zomer trouwen. Heerlijk! Zoeken naar een locatie was ook fijn. We hadden veel plezier. Gezien ik er aardig wat voor ga betalen wil ik ook weten waar ik mijn geld voor ga afstaan."

Reageer en praat mee!