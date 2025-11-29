De Russische toptennisster Anastasia Pavlyuchenkova (34) is verloofd. De verliezend finaliste van Roland Garros 2021 maakt daar geen geheim van. Maar wie haar verloofde precies is, daarover is ze zwijgzamer. Russische media spreken van 'een mysterie'.

De voormalig nummer 11 van de WTA-ranking heeft op Instagram gepost dat ze verloofd is. In een story laat ze de ring zien, met als bijschrift: "Ohja, dit is gebeurd!" En in een reguliere post is het koppel te zien tijdens een zwoele zoen, aangevuld met foto's van de ring en een glaasje drank, ongetwijfeld om het heuglijke nieuws te vieren.

De verloofde van Anastasia Pavlyuchenkova

Maar wie is de geliefde van de speelster precies? Ook in haar thuisland tasten ze in het duister. Het Russische Championat kopt: "Ze gaat trouwen met een mysterieuze Deense man." Mathias, zo schijnt hij te heten, gaf haar "een luxe ring op de Malediven", zo schrijft de site.

Pavlyuchenkova en Mathias kergen in 2023 een relatie, weet de site, waarna de schrijver zijn verbazing uitspreekt over het feit dat er meer dan dit niet bekend is over haar verloofde. "Er is heel weinig bekend over Anastasia's vriend. Aanvankelijk bleef zijn naam geheim", staat er. De toptennisster onthulde de naam van Mathias pas tijdens het toernooi in Indian Wells in 2024.

Vreemd

Het gekke is dat de speelster wel beelden post van Mathias. Toch is het kennelijk nog niemand gelukt om hem te identificeren en meer informatie door te spelen aan de sportmedia. "Vreemd genoeg heeft niemand in het tijdperk van sociale media meer over Mathias te weten kunnen komen, terwijl de vriend van de Russische tennisser erg populair is in de media en vaak wordt gefotografeerd door WTA-fotografen", aldus Championat.

"Ik ben Mathias zo dankbaar, want hij heeft me zoveel gesteund en me geholpen vooruit te komen. Hij gelooft meer in me dan wie dan ook, zelfs meer dan ikzelf", zei Pavlyuchenkova begin dit jaar tijdens het WTA-toernooi in Doha. "Het is noodzakelijk en heel belangrijk voor me, vooral in dit stadium van mijn carrière."

