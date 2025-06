Tennislegende Serena Williams begint met een nieuw project. En dat doet ze met een grote bekende: haar oudere zus Venus Williams, eveneens een groots tenniskampioene. Ze lanceren binnenkort een videopodcast op X (voorheen Twitter).

Williams was present bij een evenement, Sport Beach, en maakte aldaar op het podium haar plannen bekend. "Deze herfst gaan we beginnen", laat Williams weten. "Dus nog even wachten. Het wordt nu serieus!" Dat laatste zegt ze in het Engels zo: "Its about to get really real!"

Persoonlijke verhalen

Verder zeggen de zusjes dit over de show: "Wij zijn enorm enthousiast om onze nieuwe podcast te lanceren – een plek waar we onze persoonlijke verhalen delen, echte gesprekken voeren, belangrijke onderwerpen belichten en veel zullen lachen."

"Dit platform geeft ons de kans om rechtstreeks in contact te komen met onze fans die ons gedurende onze carrières hebben gesteund, en we kijken ernaar uit om op een manier die we nog nooit eerder hebben gedaan, verbinding te maken met zowel oude als nieuwe luisteraars."

Nine Two Six

De podcast wordt geproduceerd door Nine Two Six Productions, opgericht door Serena Williams. De naam “Nine Two Six” verwijst naar Serena Williams’ geboortedatum, 26 september. Het bedrijf werd in 2023 gelanceerd met als doel het creëren van film-, televisie- en digitale content met een focus op vrouwelijke en diverse stemmen. Het bedrijf ontwikkelt films, series en documentaires, waaronder haar eigen serie In the Arena en de documentaire Copa 71.

Adira

Tennislegende Serena Williams (43) is al een tijdje met pensioen en de Amerikaanse geniet daarvan met haar gezin. De Amerikaanse heeft twee dochters met haar echtgenoot Alexis Ohanian. De kleinste, Adira River (1), geeft haar kopzorgen.

Onlangs had ze een tripje naar Berlijn, waar ook Adira present was. Ze wilde maar niet gaan slapen. "Deze lijkt op haar tante Vivi", oftewel Serena's oudere zus Venus Williams. "Ze houdt ervan om de hele nacht wakker te blijven. Ze houdt van feesten", legt mama Williams uit. In een daaropvolgende video volgt ze een van de tips op die ze kreeg van haar kijkers. Het advies was om de kleine flink te laten bewegen, zodat ze vanzelf wel moe wordt. Williams besluit om samen met Adira vanaf een stoeprandje te springen.