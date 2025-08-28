Roger Federer en Rafael Nadal zijn ondanks hun pensioen nog altijd de twee populairste personen in de tenniswereld. De twee rivalen werden jarenlang overal op de planeet uitbundig toegejuicht en fans smulden van hun onderlinge duels op de grote toernooien. De tennislegendes zadelden de US Open echter voor altijd met een groot trauma op.

Carlos Alcaraz en Jannik Sinner kunnen er de komende jaren verandering in gaan brengen, maar is nog altijd dé rivaliteit van deze eeuw in het mannentennis. Beiden speelden ze vaker tegen Novak Djokovic dan tegen elkaar, maar de wedstrijden tussen Federer en Nadal maakten iets los dat eigenlijk met geen pen te beschrijven valt. Het was een clash van twee totaal verschillende stijlen. Rechtshandig tegen linkshandig, de grasspecialist tegen de gravelkoning en vooral elegantie tegen vechtlust.

Ze schotelden het publiek in 2008 waarschijnlijk de beste tennispartij aller tijden voor op Wimbledon. Nadal onttroonde vijfvoudig kampioen Federer op het heilige gras in Londen na een schitterend duel. De Spanjaard kwam met 2-0 voor in sets, zag de Zwitser op gelijke hoogte komen, maar trok na bijna vijf uur tennis alsnog aan het langste eind.

Ontmoeting op US Open blijft uit

Talloze verhalen werden er over hun gevecht geschreven en de US Open hoopte erop dat de twee elkaar zo’n twee maanden later opnieuw zouden treffen in een grandslamfinale. Federer deed zijn werk, maar de droom van heel New York viel in duigen toen Nadal in de halve finales verrassend werd uitgeschakeld door Andy Murray. Toch was er nog geen paniek, want een duel tussen Federer en Nadal zou er ongetwijfeld nog weleens gaan komen op de US Open.

Niets bleek uiteindelijk minder waar, want waar ze elkaar op de andere grandslamtoernooien minimaal vier keer zouden treffen, speelden ze uiteindelijk nooit tegen elkaar in New York. Bij maar liefst zes edities waren ze slechts één zege af van een onderling duel, maar elke keer ging het precies op dat moment bij één van de twee mis. Nadal was de boosdoener in 2008 en 2009, Federer vervolgens in 2010, 2011, 2013 en 2017.

Pijnlijk trauma

Als je de jaartallen 2010 en 2011 in New York noemt dan zal de pijn nog altijd voelbaar zijn. Nadal bereikte in beide edities de finale en tot twee keer toe leek het erop dat Federer hem daarin zou vergezellen. De Zwitser speelde allebei de keren in de halve finale tegen Djokovic en kreeg daarin zowel in 2010 als in 2011 twee matchpoints bij een 5-3 stand in de vijfde set. Bizar genoeg waren die in allebei de partijen niet aan hem besteed en verloor hij uiteindelijk toch nog van de Serviër.

Het leverde de US Open de eerste twee duels tussen Djokovic en Nadal op, maar zadelde het toernooi wel voor altijd op met een trauma. Federer en Nadal speelden in totaal veertig keer tegen elkaar in een officiële wedstrijd, maar deden dat uiteindelijk dus nooit in The Big Apple. Tot het pensioen van de Zwitser in 2022 bleef de hoop er altijd in New York, maar zoals wel vaker bleek dat enkel uitgestelde teleurstelling.

