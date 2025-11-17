De tenniswereld had na de ATP Finals niet alleen oog voor Jannik Sinner, maar vooral voor één opvallend detail buiten de baan: een mysterieuze ring die zijn vriendin Laila Hasanovic dit weekend op sociale media deelde. Binnen no-time schoten de verlovingsgeruchten door het dak, waardoor Sinner na zijn titel ineens vragen kreeg over zijn relatie in plaats van zijn knappe overwinning op Carlos Alcaraz.

Volgens Britse media werd Sinner direct na de finale aangesproken op de cryptische post. Hasanovic had een close-upfoto van een ring om haar vinger gedeeld, zonder bijschrift, zonder uitleg en precies op het moment dat Sinner zijn grootste zege van het jaar vierde. Die timing was genoeg voor een explosie aan speculatie.

In Turijn werd Sinner er meteen op bevraagd, maar de Italiaan bleef rustig. "De ring die Laila op sociale media liet zien? Had ik er iets mee te maken? Nee, nee", zei hij met een glimlach. Daarmee maakte hij duidelijk dat er geen aanzoek is geweest, al bleek dat geen rem op de fantasie van fans en roddelaccounts.

Nieuwe powercouple in de tenniswereld

De aandacht voor Hasanovic komt niet uit de lucht vallen. Het Deense model met een grote online achterban werd jarenlang gelinkt aan voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher, de zoon van legende Michael Schumacher. Ze vormden daadwerkelijk een stel, waardoor haar nieuwe aanwezigheid in Sinners spelersbox eerder dit seizoen al voor gefluister zorgde.

Ze dook op op Wimbledon, later bij de US Open en reisde opvallend vaak mee met het team van de Italiaan. Dat de twee in Wenen hun relatie officieel maakten, legde de basis voor een nieuwe tennis-powercouple én voor nóg meer nieuwsgierige blikken.

Tekst gaat verder onder foto

i Laila Hasanovic omhelst 'haar' Jannik Sinner na zijn overwinning op Carlos Alcaraz in de ATP-Finals. ©Getty Images

Droomweek voor Sinner

Ondertussen was het voor Sinner sportief gezien een droomweek. De Italiaan rekende in de finale af met zijn grote rivaal Alcaraz en pakte met zijn tweede ATP Finals-titel op rij één van de meest prestigieuze prijzen van het jaar. De winst leverde hem maar liefst vijf miljoen dollar aan prijzengeld op en vormde een symbolische afsluiting van een turbulent seizoen.

Eerder dit jaar werd Sinner nog drie maanden geschorst vanwege een dopingzaak, maar hij vocht zich terug, won de Australian Open, pakte Wimbledon en onderstreepte zijn status als wereldtopper met een dominante eindejaarstitel.