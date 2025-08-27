Laslo Djere moest zich vlak voor de start van de US Open terugtrekken. De Servische tennisser heeft nu op social media openlijk verteld wat er precies is gebeurd.

Het zit de tennisser dit jaar niet mee. Hij worstelt al het hele seizoen met blessures. Hoewel hij in New York was en zelfs al was ingeloot, heeft de Serviër zich vlak voor de start van de US Open moeten terugtrekken van het laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

Een paar dagen na zijn terugtrekking liet de 30-jarige Djere van zich horen op social media. Daar legde de voormalig nummer 27 van de wereld uit wat er precies aan de hand is en waarom we hem niet in actie zullen zien in 'The Big Apple'.

'Het spijt me enorm'

"Een paar weken geleden liep ik een stressfractuur op in mijn linkerscheenbeen. Ondanks alle inspanningen om me voor te bereiden op de US Open, ben ik er niet in geslaagd om fit genoeg te worden. Het spijt me enorm dat ik een van mijn favoriete toernooien in een van mijn favoriete steden moet missen. Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren."

Djere, die momenteel 72e staat op de wereldranglijst, speelde dit jaar slechts 23 wedstrijden, waarvan hij er 13 won en 10 verloor. Ondanks het geringe aantal wedstrijden wist hij toch een titel te pakken: in februari won hij het toernooi in Santiago, Chili.

Novak Djokovic

Djere is niet de enige Serviër die kan tennissen. Ook Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic en Hamad Medjedovic begonnen aan het hoofdtoernooi bij de mannen. Djokovic, nummer zeven van de wereld, begint woensdagmiddag aan de eerste ronde.

