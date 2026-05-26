Voor Tallon Griekspoor zit Roland Garros er al snel op. De beste Nederlandse tennisser van dit moment verloor dinsdag in een bloedheet Parijs al in de eerste ronde. Ondanks zijn vroege uitschakeling krijgt hij wel een aardig zakcentje mee.

Griekspoor keerde terug in Parijs nadat hij vorig jaar zijn beste prestatie ooit had neergezet. De Nederlander haalde toen voor het eerst de vierde ronde op een grandslamtoernooi, maar daarin moest hij door een blessure opgeven tegen de Duitse wereldtopper Alexander Zverev. Een herhaling van die prestatie zit er dit jaar echter niet in, want Griekspoor vloog er dinsdag direct uit.

Prijzengeld Griekspoor op Roland Garros

In een bloedheet Parijs moest hij zijn meerdere erkennen in de Italiaan Matteo Arnaldi. Griekspoor werd daarmee voor de eerste keer in zijn loopbaan in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Hij is na Botic van de Zandschulp de tweede Nederlander die direct onderuit ging. Jesper de Jong is na zijn zege op oud-kampioen Stan Wawrinka de enige overgebleven landgenoot op Roland Garros.

Griekspoor verliest door zijn vroege uitschakeling flink wat punten voor de wereldranglijst, maar hij gaat niet helemaal met lege handen naar huis. De tennisser krijgt tenslotte wel gewoon prijzengeld na zijn nederlaag in de eerste ronde. De nummer 33 van de wereld mag 87.000 euro bijschrijven.

Dat is natuurlijk geen verkeerd bedrag, maar staat in schril contract met het prijzengeld dat in andere rondes te verdienen valt. Arnaldi is namelijk al verzekerd van 130.000 euro. De winnaar van Roland Garros krijgt zelfs 2,8 miljoen euro. Ondanks die hoge bedragen vinden enkele tennissers dat ze ondergewaardeerd worden. Topspelers als Aryna Sabalenka en Jannik Sinner ondertekenden onlangs en open brief waarin ze hun onvrede uiten.

Dubbelspel met Van de Zandschulp

Voor Griekspoor zit Roland Garros er echter nog niet helemaal op. Hij doet samen met Van de Zandschulp nog mee aan het dubbelspel. In de eerste ronde is het Nederlandse duo gekoppeld aan het Tsjechische duo Adam Pavlasek en Patrik Riki.

