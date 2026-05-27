Naomi Osaka boekte dinsdag een overtuigende zege op Laura Siegemund. Maar na afloop ging het vooral over de ronduit opmerkelijke outfit die de Japanse toptennisster droeg. Waar veel mensen het wel leuk vinden, komt er ook kritiek op haar. Haar tegenstander was furieus over haar vertraagde spel. "Ik had allang een straf gekregen."

Naomi Osaka is haar campagne op Roland Garros goed begonnen. Ook al had ze het lastig in de tweede set, ze won alsnog met 2-0 van Laura Siegemund. Maar na afloop ging het vooral om de opmerkelijke kledingkeuze van de Japanse, die de show stal met een glimmende outfit. Haar Duitse opponente hekelde echter het extreem vertragende spel van de toptennisster.

'Daar heb ik een probleem mee'

Na afloop liep de 38-jarige Siegemund, die wel vaker hard uithaalde in de media, helemaal leeg tegenover de camera. Dat had echter weinig te maken met de kledingkeuze van Osaka, maar vooral door haar vervelende maniertjes en vertragingen. "Bij elk toernooi houden ze elke seconde nauwlettend in de gaten totdat je je waterfles hebt uitgepakt. En dan krijgt ze nog anderhalve minuut om zich om te kleden, en daar heb ik een probleem mee", begon Siegemund haar relaas tegenover Eurosport.

"Die regel bestaat, dus dan moeten ze daar ook bij haar opletten", vervolgt de tweevoudig Grand Slam-kwartfinaliste, die wel weet waardoor Osaka de dans meermaals ontsprong. "Het is weer een typisch voorbeeld van hoe grote namen anders behandeld worden. Als ik er zo lang over zou doen en hier en daar zomaar pauze zou pakken, had ik allang een straf gekregen van de scheidsrechter."

Kledingkeuze

"Maar de scheidsrechter zei niks tegen haar. Dat is het enige dat ik erg vind", aldus Siegemund. "Of ze nu met een sleep opkomt of niet, maakt me eigenlijk niks uit. Ik ben hier niet gekomen voor een modeshow. Als anderen dat willen doen, prima. Nee, dat was voor mij geen probleem. Ik kijk alleen naar de bal en niet naar wat mijn tegenstander draagt."

Maar ondanks alles zit Roland Garros er voor de Duitse nummer 47 van de WTA-ranking gewoon op, terwijl Osaka zich mag opmaken voor de tweede ronde. De tweevoudig Grand Slam-winnares neemt het op donderdag op tegen de Kroatische Donna Vekic.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover