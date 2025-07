Normaal gesproken zijn het de spelers die voor bijzondere momenten op Wimbledon zorgen, maar ook anderen maken zich daar weleens schuldig aan. Zo zorgde een actie van de umpire voor grote verbazing bij de commentatoren tijdens de partij in de eerste ronde tusen Jack Pinnington Jones en Tomas Martin Etcheverry.

De 22-jarige Pinnington Jones is slechts de nummer 281 van de wereld, maar hij mocht door een wildcard toch meedoen aan Wimbledon. De Brit was hard op weg naar een stunt tegen Etcheverry, want Pinnington Jones won de eerste twee sets van de mondiale nummer 53.

Umpire waarschuwt tennisser

De Argentijn knokte zich echter terug in de partij en nam in de derde set een 4-1 voorsprong. Op dat moment begonnen de frustraties wat op te lopen bij de Brit en dat kwam mede door het gedrag van zijn tegenstander. Tijdens de kantwissel besloot Pinnington Jones om bij de umpire zijn beklag te doen. "Het is elke keer nu. Één of twee keer is prima, maar de hele wedstrijd...", zei de 22-jarige Brit.

Het was onduidelijk waar hij op doelde, maar dat werd snel duidelijk. De umpire bleek het namelijk helemaal eens te zijn met de Brit en sprak Etcheverry direct aan. "Wanneer ik 'time' roep dan moet je het beter doen. Je doet er te lang over. Sta op en ga lopen als ik dat zeg. Je kunt niet nog een minuut wachten."

'Dit heb ik nog nooit gezien'

De Argentijn zou er dus te lang over doen om na een kantwissel weer klaar te gaan staan. Op de BBC vonden ze het opvallend dat Etcheverry daarop werd aangesproken. "Dat is heel ongewoon. Ik heb nog nooit gezien dat iemand hiervoor gewaarschuwd werd. Tussen de punten door wel, maar niet bij een kantwissel", reageerde commentator Arvind Palmer.

Wie weet was Etcheverry van zijn stuk door het incident, want hij won in het vervolg nog maar één game en verloor de partij dus verrassend van de Brit. Pinnington Jones luisterde zijn debuut op een grandslamtoernooi op met een zege. De Brit speelt in de tweede ronde tegen Flavio Cobolli. De Italiaan is als 22ste geplaatst in Londen.

