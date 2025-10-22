Tennissers leven een vrij eenzaam bestaan. Ze reizen de hele wereld over om punten bij elkaar te sprokkelen voor de wereldranglijst. Zeker voor de laagvliegers is het hard werken. Dan helpt het niet als na een nederlaag de haatreacties binnen stromen. Maar voor Coleman Wong werd het wel heel extreem.

De speler uit Hong Kong is een redelijk grijze muis in het mondiale tennis. Wong is de nummer 173 van de wereld en bereikte onlangs de derde ronde van de US Open. Toch struint hij voornamelijk de kleine toernooien af. Zo was hij onlangs bij een challenger-toernooi, het niveau onder de ATP, in het Tsjechische Ostrava.

Ongekende woede-uitbarsting

Wong verloor daar en kreeg te maken met een gokker die geld zag verdampen daardoor. Maar de tennisser kreeg niet te maken met een berichtje online, de fan confronteerde Wong naast de baan. "Ik heb veel geld verloren door jou!", riep de gokker destijds. "Ik voelde me bedreigd. Het is te veel. Ik doe gewoon wat ik leuk vind", vertelde de 21-jarige aan CLAY.

"Het is gewoon niet goed voor het tennis", ging hij verder over de haatreacties. "Het is moeilijk, want elke speler heeft dit. Als je Challengers speelt en je verliest een wedstrijd, krijg je een heleboel doodsbedreigingen en van alles op sociale media. Het loopt uit de hand."

Verbazingwekkende cijfers

De online haat werd gemeten door een bedrijf dat door de Women's Tennis Association (WTA) en de International Tennis Federation (ITF) werd aangesteld. Daaruit bleek dat er in 2024 zo'n 8000 beledigende, gewelddadige of bedreigende opmerkingen naar 458 spelers werden gestuurd via sociale media. Oud-speelster Carolina Garcia deelde het ooit:

This are some of the messages I received lately after loosing some matches. Just a few of them. There’s hundreds. And now, being 30 years old, although they still hurt, because at the end of the day, I’m just a normal girl working really hard and trying my best, I have tools and… pic.twitter.com/q4djrfLfx9 — Caroline Garcia (@CaroGarcia) August 28, 2024

Meer recent plaatste de Oekraïense toptennisster Elina Svitolina huiveringwekkende screenshots op haar Instagram-pagina. Een van de beledigers zei dat ze hoopte dat Rusland "alle Oekraïners zou doden", verwijzend naar de aanhoudende oorlog in Svitolina's thuisland.

Oproep aan Instagram

Volgens de Duitser Maximilian Marterer moet Instagram er iets aan doen. Via dat medium komen de meeste bedreigingen binnen. "Het is niet onze taak om dat te doen. Wij zijn gewoon sporters en zo willen we ook gezien worden. Het is een heel trieste situatie in onze sport."