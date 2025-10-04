Toptennisser Jannik Sinner is een rondje verder bij het masterstoernooi van Shanghai. De Italiaan kende weinig moeite met Daniel Altmaier: 6-3 6-3. In de vierde ronde treft hij een Nederlander: Tallon Griekspoor.

Sinner (24) won eerder deze week in Beijing zijn eerste toernooi sinds zijn eindzege op Wimbledon. Hij liep tegen Altmaier snel uit naar 3-1. Op 4-3 moest de Italiaan nog twee breakpoints wegwerken, waarna hij de set binnenhaalde met een tweede break. In de tweede set had hij genoeg aan een vroege break om zich te verzekeren van de winst.

Sinner schreef vorig jaar het toernooi in Shanghai op zijn naam, nadat hij Novak Djokovic had verslagen in de finale. Sinner won zijn zes eerdere partijen tegen Griekspoor.

Tallon Griekspoor wint eindelijk weer een partij

Griekspoor (29) won een dag eerder al zijn partij in de tweede ronde van de Amerikaan Jenson Brooksby (6-1 1-6 6-1). Sinner en Griekspoor hadden een bye in de eerste ronde. De viervoudige grandslamwinnaar was de sterkste in de zes eerdere ontmoetingen met de nummer 1 van Nederland.

Sinner starts Shanghai defense 🛡️



The defending champion defeats Almaier 6-3 6-3 to extend his win streak to 6!@janniksin #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/pwwXJtW5aX — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 4, 2025

Griekspoor maakte in China een einde aan een lange periode vol teleurstellingen. Na zeven nederlagen op rij was hij op de Shanghai Masters in de openingsronde te sterk voor Jenson Brooksby. De nummer 31 van de wereld won in drie sets. Met de zege neemt Griekspoor ook revanche voor zijn uitschakeling op Wimbledon. Hij werd toen in de eerste ronde verslagen door Brooksby met 6-2, 7-5, 6-3. Vervolgens lag Griekspoor er telkens vroeg uit en zette hij trainer Kristof Vliegen aan de kant.

Jesper de Jong ook een ronde verder bij masterstoernooi Shanghai

Er doet een andere Nederlander mee in Shanghai bij het heren enkelspel: Jesper de Jong. Hij heeft een ongekende prestatie neergezet enrekende in de tweede ronde af met de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 18 van de wereld. Het werd 4-6 7-6 6-4. Daarmee plaatste hij zich voor de tweede keer in zijn carrière voor de derde ronde van een masterstoernooi. Ook won hij voor het eerst van iemand uit de top 20 van de wereld.