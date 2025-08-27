Ze is voor de Amerikanen dé tennishoop voor deze US Open: Coco Gauff. De Amerikaanse wil dolgraag voor eigen publiek het grandslamtoernooi winnen. In de eerste ronde werd ze echter behoorlijk opgeschrikt tijdens haar partij tegen Ajla Tomljanovic.

Dat leek op papier appeltje eitje voor de Amerikaanse toptennisster, maar niets bleek minder waar. Gauff had het vreselijk lastig met de Australische. Dat kwam mede door een groot probleem waar Gauff al lange tijd mee sukkelt.

Tien dubbele fouten

Ze heeft namelijk grote moeite met haar opslag. Gauff nam onlangs een expert in de arm om er aan te werken, maar op US Open wilde het in de eerste ronde nog niet écht vlotten. Ze maakte maar liefst tien dubbele fouten en hielp zichzelf zo in de problemen. Nadat ze de eerste set nog won (6-4), kreeg ze in set twee de schrik van haar leven voor eigen publiek: Tomljanovic ging namelijk met de setwinst aan de haal.

Gelukkig voor Gauff en het thuispubliek kwam het allemaal goed. Set drie werd met de nodige moeite (7-5). Het zorgde na het matchpoint voor een ontlading bij de Amerikaanse, die het werkelijk uitschreeuwde en haar handen vol emotie in de lucht hield.

Wedstrijd van drie uur

Na afloop bleek wel hoe opgelucht ze was toen Gauff op de baan een interview hield. "Ik ben blij dat ik me er doorheen heb geslagen", stelde ze na haar partij van maar liefst drie uur. "Ik had zoveel kansen, dat ik mezelf maar bleef oppeppen en vertellen dat het uiteindelijn mijn kant op zou vallen."

Dat lukte uiteindelijk met een hoop moeite tegen de nummer 79 van de wereldranglijst. Gauff treft in de tweede ronde de Kroatische Donna Vekic.

Doorbraak als 15-jarige

De nog altijd pas 21-jarige Gauff is al jarenlang een van de beste tennissters ter wereld. Op 15-jarige leeftijd imponeerde ze door op Wimbledon tennislegende Venus Williams te verslaan en door te stoten naar de vierde ronde. Inmiddels staan er twee grandslamtitels op haar naam: US Open 2023 en Roland Garros 2025.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.