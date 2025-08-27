Naomi Osaka is de US Open uitstekend begonnen. Ze won haar wedstrijd in de eerste ronde zonder al te veel problemen. Toch ging het veel mensen niet om haar spel wat ze liet zien, maar vooral hoe ze op het grandslamtoernooi verscheen.

De Japanse toptennisster had namelijk flink uitgepakt voor de wedstrijd tegen de Belgische Greet Minnen. Tegen onze zuiderbuur kwam ze nauwelijks in de problemen (6-3, 6-4). Rondom de wedstrijd was het vooral de outfit van Osaka die de tongen losmaakte.

Je zou namelijk kunnen zeggen dat rood en oranje de favoriete kleuren van de Aziatische tennisster zijn. Osaka verscheen in een bijzondere ourfit in het Louis Armstrong Stadium in New York. Ze droeg een oranje tennispak, maar had ook rode bloemen in haar haren. Het meest in het oog springende accessoire zat echter aan haar tennistas.

Populaire gadget

Daar zat namelijk een heel speciale Labubu op. Dat is een poppetje dat vanuit Azië razend populair is geworden, ook in Nederland. Osaka had een bijzondere 'tennis-Labubu'. Na de wedstrijd gaf ze lachend in het interview toe dat ze al een naam heeft gedacht voor het poppetje. "Ze heet Billie Jean Bling. Niet Billie Jean King (de beroemde oud-tennisster), maar Billie Jean Bling." Dat zal ongetwijfeld geen toeval zijn.

Zelfontworpen outfit

"En de outfit is echt cool. Nike liet me het ontwerpen en ik ben blij dat het er zo uit kwam te zien", vervolgt ze. Maar het kapsel met de rode rozen viel haar toch wat zwaar. Letterlijk. "Ik moest het af doen, want het werd me te zwaar."

De 27-jarige Osaka bewaart goede herinneringen aan US Open. In 2018 won ze vrijwel uit het niets het grandslamtoernooi. Tot dat moment was ze nooit verder geraakt dan de vierde ronde op een Grand Slam. Later zou ze ook in 2019 (Australian Open), 2020 (US Open) en 2021 (Australian Open) een Grand Slam op haar naam schrijven. Daarna volgden sportief gezien magere jaren.

Ze kampte met mentale problemen en verdween een tijdje uit beeld. Ook werd ze moeder: in juli 2023 werd het dochtertje genaamd Shai genoemd. Ze kreeg het kindje samen met haar toenmalige partner: Cordae. Inmiddels is ze niet meer samen met de rapper. Het stel brak begin 2025 met elkaar.

De laatste maanden lijkt het sportief wat beter te gaan met Osaka, die in aanloop naar US Open eindelijk weer eens de finale van een WTA 1000-toernooi wist te halen. In het Canadese Montreal reikte ze tot de finale, waarin ze verloor van tienersensatie Victoria Mboko. De tweede ronde van US Open treft Osaka de Amerikaanse Hailey Baptiste. Zij versloeg in twee sets de Tsjechische Katerina Siniakova.

