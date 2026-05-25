Francesca Jones heeft zondag een primeur beleefd op Roland Garros. De Britse tennisster pakte voor het eerst in haar loopbaan een overwinning in het hoofdtoernooi van een Grand Slam en daar was ze zeer door geraakt.

Jones plaatste zich als de nummer 102 van de wereld voor het hoofdtoernooi van Roland Garros en daar nam ze het op tegen Beatriz Haddad Maia. De voormalig nummer tien van de wereld pakte set 1 overtuigend met 6-1, maar Jones vocht zich terug. Set twee eindigde in een tiebreak, die de Britse wist te winnen. De beslissende derde set begon Jones dramatisch met een break tegen, maar vervolgens won ze zes games op rij en daardoor kreeg zij een plekje in de volgende ronde.

De 25-jarige Jones was dolgelukkig na haar zege en rende na haar zege naar het net. Daar gaf ze Haddad Maia een knuffel en zei ze dat ze groot fan was, om vervolgens haar ouders in de armen te vliegen. Zij zaten langs de kant en leefden mee met elk punt van hun dochter. Erg begrijpelijk, want door de aandoening die Jones heeft, zeiden dokters dat ze nooit professioneel tennis zou kunnen spelen.

Zeldzame aandoening

Jones heeft een vorm van Ectodermale dysplasie. Hierdoor heeft ze aan allebei haar handen maar drie vingers en een duim. Dit zorgde ervoor dat de weg lang was voor Jones en ze won dus tot zondag nog nooit een wedstrijd op een Grand Slam. Na het duel werd de Britse dan ook emotioneel.

Voor Jones is het belangrijk om haar boodschap uit te dragen aan nog meer mensen over de hele wereld. "Ik hoop dat ik nog meer kan doen om de rest van de wereld te bereiken. Het spreekt voor zichzelf. Op de Tour word ik gerespecteerd en doen ze heel veel voor me, maar ik wil nog meer mensen aanspreken. Dus ik blijf alles geven om mijn verhaal te laten zien. Ik noem het wel een verhaal, maar voor mij is het natuurlijk de realiteit", zei Jones met de tranen in haar ogen.

