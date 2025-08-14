Carlos Alcaraz sloeg zich woensdag naar de kwartfinales van het masterstoernooi in Cincinnati, maar voor de Spanjaard krijgt zijn duel tegen Luca Nardi mogelijk nog een staartje. Hij kreeg het tijdens de partij namelijk aan de stok met de umpire en weigerde te doen wat die hem opdroeg.

Alcaraz was in de eerste set oppermachtig tegen de Italiaan waarmee hij buiten de baan goed bevriend is. Bij één van de kantwissels kreeg hij het echter aan de stok met umpire Greg Allensworth. Alcaraz dronk water uit een flesje, maar daar stond een ander merk op dan op de flesjes die het toernooi aan de spelers uitdeelt.

'Dat ga ik niet doen'

Allensworth vroeg de nummer 2 van de wereld om het logo van het merk af te dekken, want dat ging natuurlijk in tegen de sponsordeal die het toernooi had gesloten met een bedrijf om water te leveren. Alcaraz had daar echter helemaal geen trek in en begon een discussie met de umpire.

"Oké, maar het was niet mijn fout. Waarom zou ik het moeten afdekken als het niet mijn fout was. Het is jouw fout dat je zegt dat ik het nu moet afdekken. Nee, ik ga dat niet doen", reageerde de Spaanse tennisser stellig. Alcaraz nam daarmee het risico om een boete te ontvangen, maar het is nog onduidelijk of dat ook gaat gebeuren.

Sponsor van Alcaraz

Het flesje dat Alcaraz bij zich had, was van het merk Evian en dat is niet zomaar. De Spanjaard sloot onlangs namelijk een deal met dat bedrijf en wordt dus door ze gesponsord. Hij trad daarmee in de voetsporen van de Britse tennisster Emma Raducanu. Alcaraz en Raducanu doen volgende week samen mee aan het gemengd dubbelspel op de US Open.

Simpele zege

Alcaraz leek weinig last van het incident te hebben, want hij pakte de eerste set vervolgens met 6-1. In de tweede set kwam hij met 4-2 achter, maar toen won hij vier games op rij. Alcaraz verlengde daarmee zijn indrukwekkende reeks op de ATP Tour tegen jongere spelers. Hij speelde elf keer tegen iemand die jonger is en won al die partijen.

De nummer 2 van de wereld neemt het in de kwartfinales op tegen Andrey Rublev. Alcaraz hoopt in Cincinnati voor de eerste keer de titel te gaan winnen. In 2023 stond hij al eens in de finale en kreeg hij zelfs een matchpoint om de beker te pakken, maar Novak Djokovic werkte die weg en trok uiteindelijk aan het langste eind.