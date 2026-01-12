De twijfels doken snel op toen Novak Djokovic zich vlak voor de Australian Open terugtrok uit een voorbereidingstoernooi. De beslissing voedde vragen over zijn fysieke gesteldheid en toekomst op het hoogste niveau. Patrick Mouratoglou, voormalig coach van Serena Williams, ziet weinig reden tot ongerustheid, al zijn de twijfels daarmee nog niet volledig weggenomen.

Djokovic begint aan de Australian Open zonder in 2026 al een officiële wedstrijd te hebben gespeeld. De Serviër besloot het Adelaide International over te slaan, omdat hij naar eigen zeggen fysiek nog niet helemaal klaar was voor competitie. Sinds zijn titel in Athene in november kwam hij niet meer in actie, een opvallende keuze voor een speler die jarenlang bekendstond om zijn vaste voorbereiding en topfitte status.

Djokovic weet heel goed wat hij doet

Volgens Mouratoglou past deze aanpak echter perfect bij Djokovic. De Fransman benadrukt dat de 38-jarige routinier precies weet wat zijn lichaam nodig heeft in aanloop naar een zwaar toernooi over vijf sets. "Dit is juist een goed teken", schrijft Mouratoglou op Instagram. "Hij is waarschijnlijk de meest serieuze speler aller tijden, iemand die altijd optimaal voorbereid wil zijn."

Dat het overslaan van een toernooi vragen oproept, begrijpt de coach wel. "Ik snap dat mensen zich zorgen maken, zeker omdat hij Adelaide niet speelt", aldus Mouratoglou. "Maar ik denk eerlijk gezegd dat die zorgen ongegrond zijn." Juist op dit punt in zijn carrière draait het volgens hem steeds meer om het juiste moment kiezen. "Op zijn leeftijd is het nog moeilijker om een Grand Slam te winnen. Dan is frisheid minstens zo belangrijk als wedstrijdritme."

Naderend pensioen en bijzonder record

De keuze van Djokovic zorgde ook weer voor nieuwe speculaties over een naderend pensioen. Mouratoglou plaatst die geruchten in perspectief. "Dit zijn waarschijnlijk de laatste jaren dat Novak op de tour speelt", erkent hij. "Maar hij staat nog steeds hoog geplaatst en heeft tijdens de Australian Open de tijd om zijn niveau op te bouwen. Dat zagen we vorig jaar ook, toen hij ondanks alles de halve finales haalde."

In Melbourne jaagt Djokovic op een bijzonder record. De tienvoudig winnaar kan de oudste Grand Slam-kampioen ooit worden in het enkelspel bij de mannen. Bovendien blijft de Australian Open zijn favoriete podium: hij verloor er nog nooit een finale en voelt zich zichtbaar thuis op de banen van Melbourne Park.