Toptennisser Jannik Sinner heeft een belangrijke update gegeven over zijn fysieke toestand. De nummer één van de wereld hoopt zijn titel te verdedigen op de US Open, het toernooi dat over amper 24 uur begint. Het is nog maar de vraag of hij volledig fit begint.

De 24-jarige Italiaan zou in actie komen in het bombastisch vernieuwde gemengd dubbeltoernooi van de US Open, maar meldde zich ziek af. Een paar dagen geleden liep hij een blessure op tijdens de finale van het Masters-toernooi in Cincinnati, waardoor hij de wedstrijd niet kon afmaken. Tennisfans hielden hun hart vast, maar nu is er duidelijkheid over zijn deelname aan het aanstaande Grand Slam-toernooi.

'Nog niet 100%'

Sinner lijkt 'gewoon' te starten in de eerste ronde. Hij speelt tegen de Tsjech Vit Kopriva (ATP-87). "Allereerst ben ik superblij om hier weer te zijn. Het is een geweldig toernooi. Dit is de laatste Grand Slam van het seizoen, dus de motivatie is enorm hoog", vertelde hij in de persconferentie.

"Fysiek voel ik me goed. Ik ben bijna volledig hersteld, hoewel nog niet voor de volle 100%, maar ik hoop over een paar dagen weer helemaal fit te zijn. Alles zou dus in orde moeten zijn voor de start."

'Dat was niet makkelijk'

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de US Open werd de Italiaan ook gevraagd naar het recente dopingschandaal dat hem tijdelijk van de baan hield. "Ik voel me anders dan een jaar geleden. Toen was het veel intenser, omdat het vlak voor een Grand Slam-toernooi was. Het was moeilijk om ermee om te gaan, en ik ben nog jong, dus dat was niet makkelijk", vertelde Sinner, die er verder niet over wilde uitweiden.

In de eerste ronde van het toernooi staat Sinner tegenover Vit Kopriva uit Tsjechië, de huidige nummer 87 van de wereld. De twee hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. Vorig jaar strandde de Tsjech al in de kwalificaties. Dit keer heeft de Oost-Europeaan zich direct voor het hoofdtoernooi geplaatst, maar de loting was voor hem loodzwaar.

