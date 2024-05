Titelverdedigster Iga Swiatek begint uitstekend en wacht flinke kluif in tweede ronde Roland Garros

Iga Swiatek gaat overtuigend verder naar de tweede ronde op Roland Garros. De nummer één van de wereld won eenvoudig van de Française Léolia Jeanjean in twee sets: 6-1 en 6-2. Nu wacht de Poolse topfavoriete een tegenstander van formaat.

Het werd maandag een kortstondig gevecht tussen Swiatek en Jeanjean. De drievoudig winnares van het graveltoernooi in Parijs had slechts een uur nodig om haar Franse opponente te verslaan. Jeanjean kreeg alle hoeken van de baan te zien. Al in de eerste game werd ze gebroken door Swiatek die er duidelijk geen gras - of in dit geval gravel - over liet groeien.

In de eerste game van de tweede set ontbrak de scherpte bij de Poolse veelvraat. Zodoende volgde er een break van Jeanjean. Maar daarna stelde Swiatek orde op zaken en maakte ze een einde aan de wedstrijd met een lovegame op service van de Française.

Naomi Osaka

Dankzij de overtuigende zege van Swiatek plaatst ze zich voor de tweede ronde. Daar is Naomi Osaka (WTA-134) de volgende horde die Swiatek moet nemen in jacht op het prolongeren van haar titel. Haar Japanse tegenstander is wel wat afgezakt op de wereldranglijst, dankzij onder andere een zwangerschap. Toch staat Osaka wel op gelijke hoogte met gewonnen Grand Slams. De 26-jarige tennisster rekende in de eerste ronde op haar beurt af met de Italiaanse Lucia Bronzetti.