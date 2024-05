Jannik Sinner plaatst zich ondanks heupklachten voor tweede ronde Roland Garros

Jannik Sinner is de eerste ronde op Roland Garros eenvoudig doorgekomen. De nummer twee van de wereld rekende in drie sets vrij simpel af met de Amerikaan Christopher Eubanks: 6-3, 6-3 en 6-4.

In aanloop naar zijn eerste partij kampte de 22-jarige Sinner nog met heupklachten. Hierdoor was zijn deelname aan de Grand Slam in Parijs lange tijd onzeker. Eerder moest Sinner zich afmelden voor zijn kwartfinale op het masterstoernooi in Madrid. Om diezelfde reden sloeg hij ook het masterstoernooi in Rome over.

Van zijn fysieke klachten was weinig te merken tijdens zijn eerste partij van het toernooi. Er was voor de 28-jarige Eubanks geen beginnen aan. Sinner kon in de openingsset drie keer toeslaan met een break. De volgende twee sets bleef het verschil beperkt tot één break. Bij zijn tweede matchpoint was het in derde set raak voor de zes jaar jongere Italiaan.

Grote naam voor ABN Amro Open: Jannik Sinner verdedigt zijn titel in Ahoy Jannik Sinner verdedigt begin februari zijn titel op de ABN Amro Open in Rotterdam. Dat bevestigt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Italiaan is op dit moment de nummer twee van de wereld.

Op jacht naar eerste Roland Garros-titel

In januari kroonde Sinner zich nog tot winnaar van de Australian Open door in de finale af te rekenen met Daniil Medvedev. Het betekende voor de Italiaan zijn eerste eindoverwinning op een Grand Slam. Op het graveltoernooi in Parijs kwam Sinner echter nog niet verder dan de kwartfinales. In 2020 werd hij uitgeschakeld door de latere winnaar Rafael Nadal.

'Dat is wat er nu ontbreekt': waarom er écht een snel einde komt aan tenniscarrière van Rafael Nadal Er komt snel een einde aan de heerschappij van Rafael Nadal. De legendarische Spaanse tennisser wacht op Roland Garros een monsterklus om überhaupt in de buurt van de finale te komen. Oud-tennisser Jacco Eltingh ziet de bui al hangen. "Vergeet dat woordje misschien maar, het einde is écht in zicht", zegt hij in gesprek met deze site.

Dankzij zijn overtuigende overwinning op Eubanks mag Sinner in de tweede ronde aantreden tegen Richard Gasquet. De ervaren Fransman versloeg op zijn beurt de Kroaat Brona Coric.

Titanenstrijd

Sinner geldt ondanks zijn blessure als één van de favorieten voor de eindzege. Later vandaag vechten Alexander Zverev en Rafael Nadal in een onderling duel uit wie vroegtijdig het toernooi moet verlaten. Bovendien komt in de avond Botic van de Zandschulp nog in actie tegen de Italiaan Fabio Fognini.