Tennisser Botic van de Zandschulp heeft op het ATP-toernooi in Kitzbühel een knappe zege geboekt. De Nederlander moest tijdens zijn eerste ronde tegen de Chileen Nicolas Jarry behandeld worden aan een blessure, maar was toch te sterk voor de Chileen: 6-4, 4-6, 6-3.

De Nederlandse nummer 103 van de wereld trof in Jarry een speler die slechts vijf plekken hoger op de wereldranglijst staat. Dat vertelt echter niet het hele verhaal, want de Chileen stond een jaar geleden nog op de zestiende plek. Jarry zakte door gezondheidsproblemen echter ver weg, maar is weer op de weg terug. Op Wimbledon versloeg hij wereldtopper Holger Rune en haalde hij uiteindelijk zelfs de vierde ronde.

Van de Zandschulp wint na blessurebehandeling

Van de Zandschulp is daarentegen al maanden tevergeefs op zoek naar de juiste vorm. Nadat hij vorige week na een wisselvallig optreden in het Zweedse Bastad had verloren van de Argentijn Camilo Ugo Carabelli, won de nummer 3 van Nederland nu wel in een spannende driesetter van Jarry.

Daar leek het aan het begin van de derde set niet op. Jarry brak Van de Zandschulp in de eerste game en vervolgens moest de Nederlander aan een blessure behandeld worden. Het leek erop dat hij last van zijn bovenbeen had. Van de Zandschulp kwam met 3-1 achter in de beslissende set, maar won toen toch nog vijf games op rij.

De 29-jarige Van de Zandschulp, die drie jaar geleden nog op de 22e plaats stond, speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Argentijn Tomas Etcheverry en de Oostenrijker Filip Misolic. Zij komen later op de dinsdag in actie.

Robin Haase

Van de Zandschulp kan in Oostenrijk in de voetsporen treden van landgenoot Robin Haase. Hij is namelijk de enige Nederlandse winnaar in het enkelspel van het toernooi. Haase won zelfs twee keer achter elkaar: in 2011 én 2012 was hij de beste. Dat waren ook gelijk zijn enige twee ATP-titels. In het verleden wonnen ook grote namen als Pete Sampras, Dominic Thiem, Juan Martin Del Potro en Casper Ruud het evenement.