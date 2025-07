Wimbledon kreeg na twee extreem warme dagen ineens te maken met regen. Het was de bedoeling dat de partijen woensdag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) zouden beginnen, maar dat werd een stuk later. Botic van de Zandschulp zat daardoor in onzekerheid, maar werd geholpen door een besluit van de organisatie.

Na warmterecords op de eerste dagen van Wimbledon kampte het grandslamtoernooi in Londen woensdagochtend met regen. De start van de wedstrijden op de buitenbanen werd met zo'n twee uur uitgesteld. In de middag brak vervolgens de zon door en dus kon er de rest van de dag wel gewoon gespeeld worden.

Het uitgestelde begin van de dag zorgde echter voor problemen bij Botic van de Zandschulp. Hij speelt zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. De partij stond oorspronkelijk gepland als vierde en laatste wedstrijd op baan 3, een buitenbaan. Het was daardoor de vraag of hij zijn partij kon gaan uitspelen en of hij überhaupt de baan op zou gaan.

De Nederlander was aan de beurt na de partij van topspeelster Jasmine Paolini tegen Kamilla Rachimova, maar die twee vrouwen konden pas rond 18.45 uur Nederlandse tijd de baan op. De organisatie zag het gevaar en besloot in te grijpen. De partij van Van de Zandschulp werd verplaatst naar baan 6 en daardoor kon de Nederlander om 19.25 uur eindelijk aan de wedstrijd beginnen.

Drie op een rij

Van de Zandschulp kwam maandag in de avond in actie tegen Matteo Arnaldi. Door de zakkende zon moest de umpire de tennissers na twee sets mededelen dat de wedstrijd zou worden verplaatst naar dinsdag. De Nederlander stond op dat moment met 2-0 voor. Op dinsdag maakte hij het kunstje af: 3-0 tegen de veel hoger geplaatste Italiaan. De 29-jarige Nederlander staat woensdag dus voor de derde dag op rij op het gras van Wimbledon.

Suzan Lamens

Van de Zandschulp was niet de enige Nederlander die woensdag moest spelen. Zo kwamen er een aantal landgenoten op de baan in het dubbelspel. Eén daarvan was Suzan Lamens, die dinsdag nog zeer overtuigend van Iva Jovic won in het enkelspel: 6-1, 6-1 in sets. Haar dubbelwedstrijd zou om 13.30 uur beginnen, maar dat werd ook een stuk later. Lamens verloor uiteindelijk de partij.

Alles over Wimbledon

