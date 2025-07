Carlos Alcaraz gaat als een ware spion kijken naar de andere halve finale op Wimbledon. De Spanjaard won zelf in een bloedstollende en vooral warme partij van Amerikaan Taylor Fritz en zal in de eindstrijd tegenover legende Novak Djokovic of Jannik Sinner staan.

"Het was een erg zware wedstrijd, zoals altijd wanneer ik tegen Taylor speel", reageerde de Spanjaard, die voor de derde keer in de de finale van het prestigieuze toernooi staat, na afloop. "De hitte vandaag maakte het extra lastig, maar ik ben blij met mijn prestatie. Het was mentaal zwaar, met alle zenuwen en de druk die je voelt in zo'n wedstrijd. Ik ben vooral blij dat ik in vier sets twee setpoints heb weten te creëren, waarvan één op Taylors service. Ik ben trots dat ik rustig ben gebleven en dankbaar voor het niveau dat ik heb kunnen laten zien."

Toptennisser Carlos Alcaraz maakt kans op hattrick Wimbledon na zinderende halve finale tegen Taylor Fritz Carlos Alcaraz is de eerste finalist in het enkelspel bij de mannen op Wimbledon. De toptennisser won de halve finale van Taylor Fritz met 3-1 in sets (6-4, 5-7, 6-3, 7-6) in een bloedstollende strijd. Een makkelijke overwinning was het niet voor de Spanjaard, hij had zichtbaar moeite met de Amerikaan.

Plezier

Zelfs het publiek had het zwaar door de hitte tijdens de ruim drie uur durende wedstrijd. Na afloop vroeg de presentatrice hem hoe hij het plezier in zijn spel houdt. "Niet te veel nadenken", antwoordde hij. "Niet denken aan winnen of aan de uitslag. Dit is mijn droom, om mee te doen aan dit soort grote toernooien. En zo probeer ik het plezier in het spel te houden."

Nederlandse Wimbledon-winnaar is niet welkom bij komende grandslam: 'Mijn hart bloedt' De Nederlandse dubbelspecialist Sem Verbeek won op Wimbledon het gemengd dubbel met zijn Tsjechische partner Keterina Siniakova. Een ongekend succes voor de 31-jarige Amsterdammer. Toch is hij niet welkom bij het komende grandslamtoernooi, het US Open in New York.

Niveau

"Op dit moment wil ik niet over zondag nadenken", antwoordde de toptennisser toen hem gevraagd werd of zijn tennis "op niveau" is voor zondag. "Ik wil nu gewoon genieten van dit moment en van het feit dat ik me gekwalificeerd heb. Weer een finale, de derde op rij. Dat is iets wat moeilijk te bereiken is. Ik moet daarvan genieten met mijn team en de mensen die dicht bij mij staan. Voor nu ga ik de andere halve finale ook bekijken. Laten we het zien."

Beroemde vriendin van toptennisser rekent af met kritiek bij Wimbledon: 'Dan is dat maar zo' Toptennisser Taylor Fritz plaatste zich dinsdag voor het eerst in zijn leven voor de halve finale van Wimbledon. Dat deed hij niet alleen, aan zijn zijde staat influencer Morgan Riddle, die regelmatig kritiek krijgt als zogenoemde 'WAG'. In een interview met 'Harper’s Bazaar' laat ze weten weinig te geven om die negatieve bijnaam. In tegendeel zelfs: "Het is een voorrecht om onderschat te worden."

Tactieken

"Je zal het opnemen tegen Sinner of Djokovic", eindigde de presentatrice, met de vraag hoe de toptennisser erover denkt over een finale tegen een van hen beide. "Dit is een van de spannendste wedstrijden die we hebben in het toernooi: Djokovic tegen Sinner. Ik heb wat dingen te doen, zoals de media te woord staan, maar ik probeer zo veel mogelijk van de wedstrijd te zien. Ik ga kijken naar de tactieken tijdens die wedstrijd en we zullen zien tegen wie ik zondag zal spelen", lachte hij.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.