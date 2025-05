Toptennisser Carlos Alcaraz stapt in gat van Novak Djokovic: 'Dit was mijn doel'

Toptennisser Carlos Alcaraz (21), momenteel nummer drie op de ATP-ranglijst, heeft bevestigd dat hij deelneemt aan het prestigieuze Masters-toernooi van Rome, dat plaatsvindt van 7 tot 18 mei. Toptennisser Novak Djokovic zal dit keer geen concurrentie vormen.

Nadat de Servische veelvraat Djokovic aankondigde dat hij voor het eerst in 19 jaar verstek laat gaan op het Masters-toernooi van Rome, heeft één van zijn grootste rivalen, Carlos Alcaraz, zijn deelname juist bevestigd. De jonge tennisser, die maandag zijn 22e verjaardag viert, maakte zijn fans dolblij met de langverwachte aankondiging.

'Dit was mijn doel'

De jonge Grand Slam-kampioen miste het Masters-toernooi van Madrid vanwege een blessure die hij opliep tijdens het ATP 500-toernooi in Barcelona. Inmiddels is hij hersteld en is hij weer volop aan het trainen. "Mijn doel was altijd om in Rome te spelen", aldus Carlos Alcaraz over zijn rentree op de baan. Het ATP-toernooi van Rome is de laatste voorbereiding op Roland Garros.

Rentree Jannik Sinner

Door de afwezigheid van 's werelds beste tennisser aller tijden, Novak Djokovic, maakt de jonge Spanjaard een goede kans op de titel in Rome. Ook de terugkeer van Jannik Sinner is goed nieuws voor alle tennisliefhebbers. De Italiaan heeft zijn driemaandelijkse schorsing vanwege doping uitgezeten en kan zich voor eigen publiek opmaken voor Roland Garros.

Nederlanders

Alcaraz is als geplaatste speler vrij in de eerste ronde in Rome en speelt zijn eerste wedstrijd in het weekend. De kwalificaties voor het toernooi beginnen maandag. Daarin doet Arantxa Rus mee om een plekje in het hoofdtoernooi. Vanaf 9 mei begint het hoofdtoernooi en daar zitten ook veel landgenoten in. Onder anderen Tallon Griekspoor en Suzan Lamens gaan een gooi doen naar de eindzege. Ook zij mogen zich dan opmaken voor Roland Garros.