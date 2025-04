Dit is de miljoenenvilla van Novak Djokovic (die hem torenhoge boetes oplevert)

Novak Djokovic heeft al een tijd een enorme villa in Marbella in bezit. Maar de gemeente is niet blij met hem als inwoner. De toptennisser krijgt enorme boetes vanwege de woning.

Djokovic en zijn vrouw Jelena willen het huis naar eigen wens verbouwen. Het is hun droomlocatie en de thuisbasis van het gezin. Het stel hebben samen twee kinderen: Stefan en Tara. Ze verbleven tijdens de coronapandemie vaak in de villa, die ze toen nog huurden. Eind 2020 kochten ze het voor 10 miljoen euro.

Tennisgrootheid Novak Djokovic middelpunt van rel: collega klapt uit de school over dreigement Novak Djokovic bevindt zich in het epicentrum van de grootste rellen in de tenniswereld in jaren. Spelersvakbond PTPA, waarvan de Serviër de oprichter is, spande een rechtszaak aan tegen de grote tennisorganisaties, maar die zouden daar niet blij mee zijn. Tennisser Reilly Opelka is lid van de vakbond en beweert dat hij bedreigd is naar aanleiding van de zaak.

Djokovic had alleen niet de juiste papieren voor een renovatie. De gemeenteraad kwam er al snel achter dat de Serviër zich niet aan de regels van de stad hield met betrekking tot de hoogte, het aantal verdiepingen en de afstand van de woning tot andere huizen.

Boetes

Het stel ontving in februari een boete van 5000 euro van de gemeente van Marbella. Ze hebben zich nog steeds niet aan de afspraken gehouden en dus komt er nog eens datzelfde bedrag bovenop. Het bedrag kan nog flink oplopen. In totaal kan de tennisser 12 keer een boete krijgen.

Dit is Novak Djokovic: omstreden rivaal van Roger Federer en Rafael Nadal werd door speciaal dieet succesvolste tennisser ooit Novak Djokovic streed jarenlang met Roger Federer en Rafael Nadal om de grote titels in het mannentennis, maar zo populair als zijn twee rivalen werd hij nooit. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, gebruikte de Serviër dat als motivatie om uit te groeien tot de beste tennisser aller tijden. Daar slaagde hij in, maar nog altijd is Djokovic onomstreden en dat komt ook door zijn acties buiten de baan.

De 37-jarige tennisser moet ook een aantal aangebouwde delen van het complex gaan slopen. Dat zou onder andere gaan om een toegangspoort en een parkeergarage.

Buiten trainen

De villa heeft negen slaapkamers, acht badkamers, een binnenzwembad, bioscoop en spa. Daarnaast is er een game room en een sportschool in de woning. Hij kan er ook goed trainen. Het terrein is namelijk ook uitgerust met een privé tennisbaan.

Bekijk hier foto's van de villa.

"Het is de mooiste plek van de wereld", zei Djokovic eerder over zijn droomhuis. "En betere weersomstandigheden ga je niet vinden in Europa. Je kunt hier altijd buiten trainen en dat is belangrijk omdat de eerste toernooien van het seizoen ook in de buitenlucht zijn."