Toptennisser gaat de fout in en ziet 'baby' weggehaald worden na vergeten betaling

Toptennisser Tommy Paul beleefde een stressvolle week. Op de tennisbaan haalde hij de halve finale van de Italian Open, maar naast de baan ging er van alles mis. Zijn 'baby' werd weggehaald.

De 28-jarige Amerikaan strandde in de halve finales van de Italian Open door te verliezen van nummer één van de wereld Jannik Sinner. De Italiaan kwam terug van een dopingschorsing en verloor in de finale van Carlos Alcaraz. De gewonnen centen in Italië kon Paul goed gebruiken.

'Betalingen gemist'

"Op de baan gaat alles best goed. Buiten de baan was het een beetje een stressvolle week. Mijn truck is in beslag genomen. Ik had een paar betalingen gemist en deze week hebben ze mijn truck bij mijn huis weggehaald", vertelde hij na de wedstrijd.

"Ik ben keihard aan het werken om mijn truck terug te krijgen. Als je me kent, weet je dat dat m’n baby is. Ja, ik doe er echt alles aan om hem terug te krijgen.

Eindeloos veel telefoontjes

Hij won bijna 300 duizend euro aan prijzengeld op het toernooi in Italië, maar ging bij zijn geliefde truck in de fout in door niet te betalen. Het ging om het 'schamele' bedrag van een kleine 900 euro. De verwarring zou ontstaan zijn doordat Paul recent van bank is gewisseld.

"Ik had iets van zes gemiste oproepen van het bedrijf, en toen ik er eindelijk eentje opnam, dacht ik dat het een reclame was", vertelt de nummer twaalf van de wereld verder. "Ik bleef maar eindeloos veel telefoontjes krijgen. Ik dacht dat ze me probeerden over te halen voor die reclame, maar eigenlijk wilden ze gewoon dat ik m’n betalingen deed!"

Toen hij op zijn camera's naar zijn parkeerplaats keek, schrok hij. De truck was verdwenen. "Ik denk dat ik nog zo’n 800 of 900 dollar moest betalen voor de auto. Ik was voor 99 procent al eigenaar", lacht de tennisser.

Roland Garros

De auto is inmiddels weer in het bezit van Paul. De Amerikaan speelt zondag in de eerste ronde van Roland Garros tegen de Deen Elmer Moeller.