Toptennisser Zizou Bergs is volledig viraal gegaan op TikTok door een opvallende ontmoeting op straat in New York. De Belg was onderweg naar een training voor de US Open maar werd aangesproken door een bekende influencer. "Wat doe je in het dagelijks leven?"

Die vraag stelt TikTokker Feroz Khan Zadran aan voorbijgangers in New York. Hij sprak Bergs aan vanwege zijn opvallende outfit. De 26-jarige draagt een bandana in zijn haar en een shirt en tas met dezelfde print. Khan Zadran complimenteert hem en vraagt dan wat hij voor werk doet.

"Ik ben een tennisser", antwoordt de nummer 49 van de wereld. Daarop regaeert de influencer vol ongeloof: "Ben je dat echt?" Bergs bevestigt het en vertelt dat hij onderweg is naar een training voor de US Open.

Khan Zadran is onder de indruk en vraagt wat Bergs het leukst vindt aan zijn werk. "Dat ik hard moet werken om het beste uit mezelf te halen en kom waar ik wil zijn", aldus de Belg, die uitlegt dat hij in het wereldje is gerold. "Ik had altijd een passie voor sport en heb uiteindelijk voor tennis gekozen."

'Durven dromen'

Hij geeft ook nog een advies mee: “Durven dromen. In België zijn we zó nuchter en bescheiden en dat is wel iets dat wij van Amerikanen kunnen leren: droom groot.” Bergs neemt het maandag in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in New York op tegen Taiwanees Chun-Hsin Tseng.

'Toevallige' ontmoetingen

Of de video's van Khan Zardan wel echt zo spontaan zijn valt te betwijfelen. Hij sprak namelijk ook nog twee andere deelnemers van de US Open aan voor een TikTok. Eva Lys en Yuliia Starodubtseva werden ook door hem geïnterviewd.

Eerder kreeg hij nog meer bekende mensen voor de camera, waaronder zangeres Jennifer Lopez. Het filmpje met haar werd ruim 29 miljoen keer bekeken. YouTuber Logan Paul en hollywoodacteur Willem Dafoe liepen de influencer ook tegen het lijf.

