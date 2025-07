Jannik Sinner heeft ook de derde ronde van Wimbledon met gemak overleefd. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won 3-0 in sets van Spanjaard Pedro Martínes (6-1 6-3 6-1) op het Centre Court, de hoofdbaan van Wimbledon. Het spel liep enige vertraging op vanwege de regen.

Een grote verrassing is het niet dat Sinner won. De Italiaan is een van de favorieten om het toernooi te winnen. Toch speelde de Italiaan zeker geen foutloze wedstrijd. Hij verloor vijf games, waarvan drie in zijn tweede set. De algemene conclusie is dan ook dat hij te veel onnodige fouten maakte tijdens zijn tweede set, waarmee hij de Spanjaard onnodig ruimte gaf.

Teveel fouten

De Spanjaard oogde niet erg fit. Zijn schouder was ingetapet en er vond een medische time-out plaats tijdens de eerste set wegens een behandeling voor hem. Het lukte hem nauwelijks om voluit te serveren. Door de fouten van Sinner (liefst zestien stuks in de tweede set), lukte het Martínez toch om een aantal games te winnen. Met name de tweede set duurde daardoor relatief lang. De eerste set nam ook ruim een half uur in beslag, maar dat had vooral te maken met de medische time-out.

In de vierde ronde neemt Sinner het op tegen de winnaar van de partij tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Oostenrijker Sebastian Ofner.

Geen Nederlanders meer in het enkelspel

Alle Nederlanders die meededen in het enkelspel moesten Wimbledon afgelopen week verlaten. Tallon Griekspoor, Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp, Suzan Lamens en Arantxa Rus werden allemaal in de eerste en tweede ronde van het prestigieuze toernooi uitgeschakeld op het heilige gras van Londen.

