Het leek er geruime tijd op dat Grigor Dimitrov een gigantische stunt op Wimbledon zou neerzetten. Hij moest nog één set winnen om Jannik Sinner, de nummer één van de wereld, te verslaan. Een blessure gooide echter roet in het eten voor de Bulgaar. Sinner heeft geschokt gereageerd op het voorval.

Sinner toonde zich een ware sportman na zijn partij tegen Dimitrov. De Italiaan won uiteindelijk door opgave van de Bulgaar, die geblesseerd uitviel. Dimitrov stond twee sets voor, maar voelde in de derde set een scherpe pijn in zijn rug, waardoor hij de wedstrijd niet kon uitspelen. Sinner gaf aan dat hij niet op deze manier had willen winnen en dat Dimitrov het verdiend had om door te gaan naar de volgende ronde.

'Goede vriend'

"Ik weet niet wat ik moet zeggen. Grigor is een geweldige speler en dat hebben we vandaag allemaal gezien. Hij speelde zoals we hem jaren geleden zagen spelen. Hij is een goede vriend van me en we kunnen het goed met elkaar vinden buiten de baan. Ik had hem nooit in zo'n situatie willen zien", aldus Sinner.

De Italiaan vervolgde: "Hij had een enorme kans om de volgende ronde te halen en verdiende dat ook. Het enige wat ik nu kan zeggen, is dat ik hem een spoedig herstel wens. Wat een pech voor hem. Ik had nooit zo willen winnen, maar helaas is dat precies wat er gebeurde."

Blessures

Sinner ging ook in op eerdere blessures van Dimitrov. "Ik weet dat hij veel last heeft gehad van blessures tijdens Grand Slams en nu gebeurt het weer. Dit is een moeilijk moment voor hem. We zagen zijn reactie en hoeveel de sport voor hem betekent."

"Dit is niet het einde dat we wilden zien. Ik ben erg verdrietig en het enige wat ik kan zeggen is dat ik hem het allerbeste wens. Het applaus is voor hem en zijn team", voegde de Italiaan eraan toe.

Sinner speelt op dinsdag in de kwartfinale tegen de Amerikaan Ben Shelton.

