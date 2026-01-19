Wie de service van Carlos Alcaraz tijdens de Australian Open de afgelopen dagen aandachtig bekeek, kon het bijna niet missen. De opslag oogt anders dan voorheen en vertoont opvallende gelijkenissen met die van Novak Djokovic. Ook de Serviër zelf had het snel door en besloot er op geheel eigen wijze op te reageren.

Beelden van de services van Carlos Alcaraz en Djokovic, naast elkaar gezet op sociale media, gingen razendsnel rond. Djokovic zag het met een glimlach aan en begon met een knipoog over een financiële vergoeding. "Zodra ik het zag, heb ik hem een bericht gestuurd", vertelde hij na zijn wedstrijd in Melbourne. "Ik zei tegen hem dat we het over auteursrechten moesten hebben."

'Bij elke ace moet hij mij betalen'

Daar bleef het niet bij. Toen de twee elkaar later spraken tijdens het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne, zette Djokovic zijn grap door. "Ik zei dat ik een percentage van zijn inkomsten wil", lachte hij. "Bij elke ace moet hij mij betalen. We gaan zien of hij zich aan de afspraak houdt."

Alcaraz kon de grap waarderen en bevestigde eerder al dat hij bewust aan zijn service heeft gesleuteld. "Ik probeerde niet dezelfde service te slaan als Djokovic", vertelde de Spanjaard met een brede grijns op zijn gezicht. "Maar uiteindelijk zie ik zelf ook de overeenkomsten." Volgens Alcaraz voelt de aangepaste opslag rustiger en natuurlijker, wat hem helpt om constanter te serveren onder druk.

Alcaraz slaat nieuwe weg in

De service-aanpassing past binnen een bredere ontwikkeling in het spel van Alcaraz. De 22-jarige Spanjaard sloeg in de winterstop een nieuwe weg in door afscheid te nemen van coach Juan Carlos Ferrero, die aan de wieg stond van het succes van Alcaraz op jonge leeftijd. Daarmee kwam ruimte voor nieuwe accenten en technische verfijning. "Ik blijf constant kleine dingen aanpassen", gaf Alcaraz eerder al aan. "Het gaat om details, maar die maken op dit niveau het verschil."

Djokovic begint goed aan Australian Open

Djokovic kende ondertussen een overtuigende start van het toernooi in Melbourne. In zijn eerste ronde tegen Pedro Martinez was hij vrijwel onaantastbaar op zijn eigen opslag en kreeg hij geen enkel breakpoint tegen. De routinier won een groot deel van zijn punten op de eerste service en straalde controle uit, iets waar hij zelf ook tevreden op terugkeek.

"Het voelde gewoon heel goed op de baan", zei Djokovic na afloop. "Zowel fysiek als mentaal zat het goed." De Serviër jaagt in Australië op opnieuw een diepe run en liet met zijn openingsoptreden zien dat hij nog altijd tot de absolute top behoort. In de tweede ronde neemt de 24-voudig grandslamwinnaar het op tegen de Italiaan Francesco Maestrelli.

Djokovic and Alcaraz serves, side by side pic.twitter.com/WdzgBixP09 — The Big Three (@Big3Tennis) January 13, 2026

