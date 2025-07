Novak Djokovic is er wederom in geslaagd om de kwartfinale van Wimbledon te bereiken. De Serviër begon dramatisch in zijn duel met Alex de Minaur, maar in de laatste twee sets was hij ijzersterk. Djokovic won met 3-1, waardoor hij voor de zestiende keer in de kwartfinale van Wimbledon staat.

In de eerste set moest Djokovic duidelijk nog even wakker worden. De Serviër verloor maar liefst drie keer zijn eigen servicebeurt in een set, waardoor De Minaur de set met 6-1 naar zich toetrok. Onder het toeziend oog van zijn oud-rivaal en vriend Roger Federer stond Djokovic na 31 minuten met 1-0 achter.

Novak Djokovic krijgt hoog bezoek op Wimbledon: graag geziene gast neemt plaats in 'Royal Box' Novak Djokovic kreeg maandag hoog bezoek bij zijn partij in de laatste zestien van Wimbledon. Zijn vriend en voormalig rivaal Roger Federer zat op de tribune, maar die kon niet voorkomen dat Djokovic slecht aan de wedstrijd tegen de Australiër Alex de Minaur startte.

Vervolgens lukte het ook in de eerste games van set twee beide heren niet om hun eigen servicegame te houden. De Minaur verloor zijn eerste twee eigen beurten en ook Djokovic verloor zjin eerste servicebeurt. Dat gebeurde wel op opvallende wijze, want De Minaur kwam op 1-1 na een game van maar liefst 21 minuten.

Wederopstanding

Vervolgens verloren De Minaur en Djokovic allebei nog een servicebeurt, maar het was toch de Serviër die aan het langste eind trok. Bij een 5-4 voorsprong pakte hij de deuce en daarmee sleepte hij de tweede set binnen. Djokovic was zichtbaar bevrijd en was tijdens de partij ook veel bezig met het opjutten van het publiek op het Centre Court in Londen.

Wimbledon casht duizenden euro's na uitdelen opmerkelijke boetes aan toptennissers De organisatie achter Wimbledon heeft twaalf tennissers een boete gegeven. De deelnemers overtraden verschillende regels op het heilige gras van Londen. Zelfs een titelverdediger is getroffen.

In set drie lukte het de mannen eindelijk om hun eigen servicebeurt te houden. Met gemak gingen de games met de service mee, totdat Djokovic De Minaur in de slotfase wist te breken. Dat bleek voldoende, waardoor de tennislegende ook set 3 naar zich toetrok. Door de 6-4 overwinning had Djokovic nog maar een set nodig voor de overwinning.

Titanenstrijd

In set 4 werd het een ware titanenstrijd tussen beide heren. De Minaur gaf nog lang niet op en wist Djokovic al vroeg in de set te breken. De Serviër liep daarmee achter de feiten aan, maar bij een 4-2 stand kreeg hij een enorme kans om de break terug te plaatsen. De Minaur sleepte er een deuce uit, maar na een geweldige rally lukte het Djokovic om de stand naar 4-3 te trekken en vervolgens na een eigen servicebeurt op 4-4 te krijgen.

Beelden: Eurosport/HBO Max

Djokovic brak vervolgens De Minaur nog een keer en mocht daarna serveren voor de wedstrijd. Dat lukte, waardoor de Serviër weer in de kwartfinale van Wimbledon staat. De zevenvoudig winnaar van het toernooi won met 3-1 van een taaie De Minaur. In de volgende ronde treft Djokovic de Italiaan Flavio Cobolli. De droom van een 25ste Grand Slam-titel in zijn carrière blijft dus levend voor Djokovic.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.